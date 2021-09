Teresa y Carolina Valencia: Su insignia es la sostenibilidad

Teresa y Carolina Valencia son dos hermanas cuyo trabajo en la industria de la moda local se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional. Mientras que Teresa inició en la creación textil hace 21 años, su hermana menor, Carolina, ingresó al mundo del diseño de joyas hace una década.

Ahora, estas guayaquileñas no solamente destacan en el medio por su talento al diseñar, sino también por sus acertados outfits.

Están conscientes de que se desenvuelven en una sociedad en la que muchas mujeres buscan sobresalir al seguir las tendencias pasajeras sin identidad propia, ellas tienen muy bien definido su estilo con el que buscan dar realce a las piezas atemporales y con responsabilidad social.

Entre lo clásico y contemporáneo

A Teresa le encanta vestir bien y sentirse cómoda, con prendas que perduren a través del tiempo. “Lo ideal es que las piezas no sean desechables, sino que se puedan heredar. Yo aún tengo ropa de mi abuela en perfecto estado y la conservo no solo por el valor sentimental, sino también porque la puedo seguir usando”.

Al diseñar y vestir, siempre opta por ropa que haya sido elaborada con responsabilidad ambiental y social. Por eso, entre sus materiales favoritos se encuentran las telas con fibras naturales y biodegradables como el lino y el algodón.

Para sus looks diarios, los vestidos y las guayaberas, por su máxima comodidad durante el día o la noche, son infaltables. Así como los colores neutros (blanco, negro, azul y tierra). Y para complementar el vestuario, utiliza joyería que diseña su hermana porque “una linda joya puede darle un toque de color único al look”.

La paja toquilla en cinturones o sombreros es uno de sus materiales preferidos para complementar su outfit. “Me encanta el estilo minimalista y elegante. Me gusta ver los desfiles, pero no me guío por las tendencias pasajeras, sino por lo que realmente me queda bien y sé que luego de 10 años al ver una foto con ese look, no me arrepentiré de haberlo usado”, enfatiza.

Teresa y Carolina Valencia. Cortesia Juan Jimenez (ig: @juanjimenez.ph)

Las joyas son su distintivo

En el armario de Carolina se observan prendas muy cómodas (como jeans, camisas sueltas o suéteres); mientras que los accesorios son esa pieza clave que Carolina disfruta elegir dependiendo de su estado de ánimo y actividad.

Diseña piezas de oro de 18 quilates con piedras semipreciosas. Por su versatilidad y elegancia le gustan mucho los cuarzos y ahora los ópalos son su material preferido porque le dan alegría e inspiración. “Todas tienen un significado único y mantienen la sosteniblidad porque son piedras naturales”, puntualiza. Los collares de diferentes tamaños y diseños son el elemento favorito del outfit porque puede usar varios a la vez.

María José Villacís: “La moda es innata en mí” Leer más

La vida activa que lleva (también es mamá) la hace optar por zapatos deportivos y sandalias durante el día. “Pero cuando me levanto más sexy o empoderada, me atrevo a llevar algo más fashion como los tacones o botas”. Aunque las prendas con un toque de color y estampados no faltan, en su clóset prevalece, al igual que en el de su hermana, la ropa de tonos neutros, porque son fáciles de combinar con todo. La naturaleza y viajar son sus grandes fuentes de inspiración.

Teresa y Carolina Valencia. Cortesia Juan Jimenez (ig: @juanjimenez.ph)

Personal