A Susy Sacoto Mendoza, ser una mujer apasionada y disciplinada la ayudó a convertirse en la nueva Miss Ecuador. Las noches de desvelo en las que se levantaba de madrugada para prepararse durante su etapa como candidata, le dieron resultado. Conversamos con ella durante su primer día de visita en Guayaquil. Además, la nueva soberana posó para el lente de SEMANA. Se refirió a su esencia y cómo logra ser resiliente ante los retos.

A sus 24 años, la fluida forma de expresarse revela inmediatamente la preparación, madurez y el enfoque que tiene la mujer más bella del país para lograr sus objetivos.

Incursión en los reinados

Susy recuerda que, desde pequeña, siempre jugó a ser reina de belleza y soñaba con llevar el nombre de Ecuador en alto. Su cuarto, sala y comedor en su hogar de Portoviejo eran sus pasarelas. Ahí desfilaba para sus padres y hermanos, mientras imaginaba que llevaba una corona como las princesas que veía en las películas infantiles.

Durante su etapa escolar y colegial no participó en concursos de belleza porque el bullying del que era víctima por parte de sus compañeros afectó su autoestima y tuvo bastantes inseguridades sobre quién era. “Me acomplejé mucho porque me veían de forma diferente y pensaban que era rara porque caminaba de puntillas”, revela.

A los 19 años decidió dejar a un lado sus miedos y el qué dirán para participar en el concurso Reina de Portoviejo. Aunque no ganó, esta plataforma le permitió posteriormente representar a Ecuador en dos certámenes internacionales: Miss Panamerican International en California y Miss Jewel of the World en Filipinas (en este último certamen fue la tercera finalista). “Los reinados me han ayudado a formarme como mujer de manera integral. Te dan una seguridad única. Y cuando uno realmente se empodera de lo que es, aprende a brillar y transmitir esa seguridad. No importan las críticas, porque lo lindo es ser uno mismo y aceptarte como eres”.

Sé quién soy y lo que quiero proyectar en Miss Universo

La belleza no lo es todo

La Miss Ecuador tiene claro que para ser una reina, la apariencia física es tan importante como la académica. El año pasado se graduó como abogada e inmediatamente comenzó a estudiar Medicina, profesión por la que siempre se sintió atraída ya que ha crecido en un ámbito médico. Su papá José Sacoto es oftalmólogo, al igual que sus dos hermanos mayores. ”Seremos una familia de oftalmólogos con distintas subespecialidades. Yo quiero ser cirujana oculoplástica (especialista en los tratamientos reconstructivos y cosméticos de los párpados)”.

Sus padres, su mayor orgullo

Al hablar de su familia, su mirada revela instantáneamente amor por ellos. Su padre es su mayor ejemplo de superación y lo admira no solamente por su trabajo, sino también “por ser un excelente esposo y ser humano”. A su mamá (Susy Mendoza) la describe como su mejor amiga y la ‘mayor cómplice’ durante su preparación en el Miss Ecuador. “Me contaron que cuando vio que gané el concurso, lloró muchísimo. No hay nada que me haga sentir mejor que hacer felices a mis padres”.

Su proyección como Miss Ecuador

La portadora de la corona más importante del país tiene en mente un nuevo desafío: ganar el Miss Universo, certamen internacional que se llevará a cabo a fines de este año en Israel. El tiempo apremia y desde ya trabaja en mejorar ciertas áreas. “Me voy a preparar más en oratoria y pasarela. Sé hablar inglés de forma fluida, por eso deseo desenvolverme bien con ese idioma en Israel, sin usar traductor”, comenta.

Luego del certamen internacional, anhela dedicarse a la actividad social a través de su proyecto ‘Ventana hacia la vida’, campaña oftalmológica contra el glaucoma para evitar la ceguera precoz en las personas más vulnerables (como los adultos mayores). Para lograr ese objetivo trabajará de la mano junto a su papá, con quien anteriormente ya ha sido parte de otros proyectos de ayuda social. “He estado presente en varias cirugías para aprender”.

Susy Sacoto es abogada y estudia medicina. JUAN FAUSTOs

Las críticas no le afectan

Está conciente de que cuando se gana un reinado de la categoría de Miss Ecuador, queda expuesta no solo a las felicitaciones sino a las críticas. En las redes sociales ha leídos muchos comentarios negativos hacia ella, pero asegura que no le afectan porque ha aprendido que al tener exposición masiva, siempre habrá algún desacuerdo.

“Analizo las críticas positivas. Y los mensajes destructivos hay que obviarlos porque solamente bajan tu brillo. El peor error del ser humano es tratar de mantener a todos contentos. Sé quién soy y sé lo que quiero proyectar en el Miss Universo, porque soy a fin de cuentas la embajadora de Miss Ecuador. Lamento mucho que no todos están de acuerdo con la decisión del jurado, pero les puedo asegurar que estoy preparándome arduamente para dar lo mejor de mí y destacar en el Miss Universo”, puntualiza.

Susy Sacoto habla español, inglés y francés. JUAN FAUSTOS

Cuando está cansada y siente que ya no puede más, se aleja de todas las distracciones y centra su atención en la religión. “Mi familia y la fe me dan fuerza. Oro bastante, creo mucho en Dios. Cada vez que estoy decaída o paso por un momento difícil, acudo a él”.

En pocas palabras...

Su frase favorita es: “Ser más para servir mejor”.

Le gusta hacer muñecos tejidos en crochet y pintar con acuarelas.

Le encanta tocar el piano y escuchar música.

La escritura la ayuda a desahogar sus sentimientos.

Es una fashionista amante de las tendencias.Sus looks favoritos son con ropa deportiva.

Entre sus libros preferidos están ‘10 rules for life’ de Jordan Peterson, y ‘Orgullo y prejuicio’ de Jane Austen.

CRÉDITOS. Fotos: Juan Faustos. Producción y estilismo: Gianella Muñoz. Locación: Mansión Mille Roses (IG: @milleroses.ecu). Vestuario: HB Couture (IG: @hbcouture_alquiler_atelier); Melissa Murtinho (IG: @melissamurtinho). Joyas: Coralia (IG: @coralia_ec). Maquillaje y peinado: Jonathan Samaniego (IG: @jonathansamaniegooficial).