La Navidad es una de esas fechas que muchos identifican como una de las alegres del año. Es que las películas y series relacionadas a esta celebración están siempre llenas de emotivos eventos en los que ‘el amor se siente en el ambiente’. Por eso, meses antes de diciembre, los centros comerciales, restaurantes y casas comienzan a decorarlos con el tradicional árbol, figuras de Papá Noel, corona navideña y más.

¿Pero qué pasa cuando la nostalgia se apodera de esta celebración por el luto de un ser querido (familiar, novio o esposo) o porque rompió su relación amorosa? Algunas personas podrían llegar a tener la melancolía de la ‘silla vacía’, término que es socialmente utilizado para referirse a quien está triste, afligido o apenado, porque ya no puede compartir estas fechas especiales con esa persona. Así lo explica la psicóloga Cristina Hidalgo, quien señala que esa sensación la pueden experimentar todas las personas en algún momento de su vida, independientemente de su edad o género.

El luto en las fiestas

Si falleció esa persona querida con quien usted solía pasar la Navidad, lo primero que debería hacer es no reprimir sus sentimientos e identificar el rol que más caracterizaba a ese ser amado durante la época navideña. “Si era quien preparaba el pavo, ponía los adornos en el árbol o cantaba los villancicos, puede rendirle un tributo a él o ella,y así recordarla de forma positiva. Lo importante es no contenerse, porque siempre quedará en su mente la esencia de ese ser amado”, recalca Hidalgo.

Tener una foto suya o hacer una oración en honor a su alma, también son buenas maneras de recordarlo. Y, aunque no debe forzarse a tener una felicidad absoluta, tampoco debe aislarse por completo de las personas que lo quieren. Y si alguien le pregunta sobre el tema pero aún no se siente listo para hablar al respecto, puede responder: “Gracias por preguntar, pero prefiero no abordar ese tema por ahora”.

Empatía y respeto

Si conoce a alguien que está de luto o se ha distanciado de una persona a quien amaba, la psicóloga Belén Sucre resalta que es fundamental ser empático y respetuoso con el dolor ajeno, ser asertivo al hablar del tema y ayudar al afectado a integrarse a la actividad que realicen. “Si se da cuenta de que el otro no se siente bien hablando de su pérdida, no pregunte sobre el tema ni fuerce una conversación en torno a ello”, aconseja la profesional.

Para Hidalgo es una buena opción hacerlo sentir cómodo con ciertos detalles que le hagan recordar los momentos bonitos que pasaron en el pasado. La familia y los amigos son la mayor red de soporte emocional.

El fin de un amor...

A criterio de la psicóloga Sucre, algunas personas podrían llegar a sentir una gran tristeza (similar a la de un luto) cuando terminan una relación sentimental. “Uno también puede extrañar a ese ser amado, hayan o no pasado anteriormente la Navidad juntos.

Si esta hubiera sido su primera festividad decembrina, sin duda hay ilusiones que no se llegaron a cumplir”. Si está pasando por eso y extraña a su expareja, recomienda la especialista no aislarse y aceptar la etapa en la que se está.

Los sueños no cumplidos

Hidalgo menciona que la nostalgia de la ‘silla vacía’ no solamente se puede sentir por la ausencia de una persona, sino también “por el final de las expectativas y sueños laborales o profesionales que no llegaron a concretarse este año.

“Las personas suelen presionarse por querer cumplir objetivos en un tiempo limitado, y si no los llegan a alcanzar hasta Navidad o fin de año, se sienten mal. Disfrute de cada etapa y recuerde que aún puede realizar sus metas en el futuro”, añade la experta.

Ayuda terapéutica

Las festividades decembrinas son una época de recogimiento, por eso ante la falta de ese ser querido a su lado, es muy probable que sienta tristeza. “Lo importante es buscar ayuda terapéutica, porque en el proceso del duelo se trabaja mucho la concienciación y aceptación de que posterior a la muerte del ser querido, se vienen muchas ‘primeras veces’ sin esa persona, entre ellas la Navidad”, indica Sucre.