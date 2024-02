Pornografía a un clic de distancia de los niños

En tiempos de inteligencia artificial (IA) y virtualidad, es un hecho que el acceso a contenidos pornográficos se vuelve cada vez más fácil. Y gratuito.

La mayoría de estas imágenes o videos aparecen como avisos publicitarios para “buscar pareja sexual” o ser parte de un juego en IA que simula sexo real. Solo basta hacer clic en los enlaces que aparecen mientras se navega en internet.

Pero para acceder hay que tener un teléfono celular, tablet o computador. Y en la actualidad, estas tecnologías también están al alcance de niños y adolescentes. Es por eso que genera alarmas.

Según un estudio de la ONG Save The Children, 7 de cada 10 adolescentes tienen acceso a la pornografía y un 30 % asegura que es su única fuente de educación afectivo-sexual. Al revisar las edades de quienes la consumen, el 53,8 % bordea los 13, y el 8,7 % tiene entre 8 y 10 años.

Aunque este análisis fue hecho en España con el objetivo de entender la problemática y crear conciencia al respecto, da una idea de lo que puede estar ocurriendo en sociedades como la de Ecuador.

Según el INEC, 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes usa computadora, por eso es prioritario que los padres se mantengan informados y cuenten con herramientas para prevenir los riesgos que representa su mal uso.

¿Cómo saber si su hijo es adicto?

Es necesario dialogar con su hijo para conocer el trasfondo y saber si hay adicción a la pornografía. A criterio de Ortiz, estas serían las banderas rojas que debe considerar para buscar ayuda de un profesional:

Estas son las consecuencias

Las expertas

Aborde el problema sin castigos ni gritos

Al abordar el problema, es necesario que los padres adopten un método de evaluación que no incluya gritos ni castigo físico. ¿Cómo accedió a ese video? ¿Desde cuándo ha estado ocurriendo? ¿Con qué frecuencia entra a dicha página? Estas, entre otras interrogantes, pueden servir para conocer el trasfondo y buscar ayuda de profesionales.

De existir un problema de adicción, los progenitores deben procurar no aumentar la carga emocional del hijo generándole culpa o vergüenza de sí mismo. Por el contrario, es necesario más supervisión, regular el uso de las pantallas y hablar de las consecuencias de la pornografía en su vida.

Previo a esto, desde casa los hijos deben haber mantenido una charla con sus padres de sexualidad, como por ejemplo el pudor, cómo nacen los bebés, menstruación, abuso, entre otros.

Antes se pensaba que los padres debían explicar temas conforme los niños pregunten, pero hoy, debido a la virtualidad, hay que adelantarse y hablarlo con naturalidad para que siempre el hijo los vea como su principal fuente de información, en lugar de buscar ayuda en internet, algún compañero u otra persona.

En caso de requerir ayuda, pueden optar por la guía de un especialista. En consecuencia, si al adolescente le llega o sale un link de un video para adultos, ellos ya tendrán conocimiento de que verlo no está bien y de los riesgos que conlleva hacerlo. Y en caso de que estos contenidos hayan dejado secuelas en el niño, es imperativo buscar ayuda de un profesional y seguir con el tratamiento indicado.



Daniela Nugué || Psicóloga clínica y máster en Asesoramiento Educativo Familiar en la Universidad Complutense de Madrid