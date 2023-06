Se pensaría que un personaje tan destacado entre los nichos apasionados por el diseño industrial y la arquitectura tendría la vida de un rockstar. A pesar de eso, en una sala llena de gente importante y otras vistiendo sus mejores trajes, aparece Philippe Starck portando una indumentaria de lo más relajada, sin llamar la atención. Lo único que refleja seriedad en su atuendo es un blazer negro. “Sigan nomás, yo no soy importante ahorita”, dice y pide a los presentes que sigan escuchando la introducción dada por Joseph Schwarzkopf. Quién iba a pensar que la persona más esperada del evento iba a tener una entrada de lo más humilde y respetuosa.

Quizás piense que jamás en su vida ha visto u oído algo de él o relativo a su trabajo. No obstante, puede que usted alguna vez se haya sentado en uno de sus diseños, como el Louis Ghost, o tal vez tenga en su posesión aquellos lentes cuyas patas se doblan en 360 grados. Pero eso no es todo, ya que si ha viajado por el mundo, probablemente ha observado alguno de los opulentos edificios que ha diseñado, como el Hotel Paramount o el Royalton en Nueva York. Estos últimos son la razón de su llegada a Ecuador.

No ha estado antes en Guayaquil, pero no es su primera vez en el país cacaotero. Debido a su amistad de varios años con la constructora Uribe Schwarzkopf, Quito posee uno de los emblemáticos edificios construidos junto a la empresa del francés, Yoo. Gracias a su dedicado trabajo, su nombre ganó fama en Ecuador, su natal Francia y en diversas partes del mundo.

DISCURSOS INSPIRADORES

Cuando llega el momento de enfrentarse al público, Philippe saca una hoja que le servirá como guía, y su esposa Jasmine Abdellatif Starck, quien le acompaña, empieza a grabar su voz. Esto no le impide hablar con seguridad y confianza, es como si ese papel no existiera. “Es una ciudad que tiene unas vistas maravillosas hacia el río, pero lastimosamente todos sus edificios le dan la espalda”, es una de las ideas que el francés destaca de la arquitectura porteña. Por ello, se propone romper con estos estereotipos y hacer que este nuevo edificio Yoo (de la empresa del mismo nombre), acapare lo moderno sin quitarle protagonismo a la naturaleza que le rodea.

SERIEDAD EN SU LABOR

En su discurso destacó que su trabajo y el de sus pares debe ser honesto y sin fallas, porque en sus manos está la construcción de edificios, mesas, sillas y otros objetos que si no están bien hechos, se derrumban o hieren a la persona que los está utilizando.

Su seriedad en el oficio va de la mano con la autodisciplina. Algo que se podría pensar que un artista no necesita, pero para él es un dogma. Al igual que la honestidad. “En Francia hay una ley en la justicia que se llama ‘circunstancias mitigantes’, que dice que no se puede condonar a una persona si las circunstancias no son excusables. La mentira y el error se justifican si hay una explicación, pero si no hay cómo, entonces no hay segundas oportunidades, porque no tienen razón de existir”, dice Starck.

SU ENSEÑANZA CREATIVA

Un par de horas después de la rueda de prensa en un lugar que sirve como prototipo de una posible habitación del edificio Yoo, se encuentran Starck y su esposa sentados en el comedor. El espacio está completamente decorado con variaciones de metales, blancos, grises y cojines con prints variados, pero dentro de él se siente la calidez hogareña. Como si fuera un reflejo de la persona a la que muchos admiran y pocos tienen el privilegio de ver cómo trabaja.

Entre risas, él comenta su perspectiva de la fama. “He diseñado mi vida para ser capaz de crear todo el día, todos los días, toda mi vida. Cuando empiezas a sentirte famoso, tú paras de crear. Para crear debes estar hambriento, ansioso, ser curioso. Cuando eres famoso no padeces de nada de eso”.

La fuente de creatividad de su trabajo es la necesidad humana. Por eso, cuando se le pregunta cuál es su inspiración: “los humanos” es su respuesta. Y de cierta forma, su especialización lo empuja a mejorar la vida de los demás con sus inventos, o rediseñando otras creaciones.

Es de esperarse que su éxito se haya generado a raíz de malas experiencias. Mientras se acomoda en el asiento y se cruza de brazos, se explaya al respecto: “Lo mejor es siempre tener el balance correcto, pero no sé qué es el balance correcto. Yo tengo la intuición de que si alguien es profundamente feliz, tendrá dificultades para crear. Yo estaba fuera de este mundo, perdido. Por ello, tuve que construir mi vida completamente para sobrevivir. Yo soy un superviviente y creo que la falta de todo es una buena razón para crear”.

EXCENTRICIDAD FUNCIONAL

Uno de los puntos claves para mantenerse estable mentalmente cuando se tiene una fama tan grande, es rodearse de gente que le vea como su igual. “Tú eres famoso si deseas serlo”, sostiene. “Nosotros vivimos cómodamente en las montañas, en el medio del mar, en el medio de las dunas o en el bosque, pero el único lugar donde tienes ese sentimiento de ser famoso es en la ciudad, donde hay muchas personas que actúan como espejos de ti y te catalogarán como una celebridad”.

Esto no solo se evidencia en sus preferencias al momento de elegir lugares para habitar, también está presente en su forma de vestir. Si alguna vez ha observado una imagen de él, lo recordará vistiendo lo mismo casi siempre, con una sutil variación de color. Él explica a qué se debe esto: “Yo manejo motocicletas, principalmente la que yo he diseñado (X3 Aprilia), y también viajo casi todos los días, por eso visto siempre lo mismo. Cada prenda que tengo fue diseñada para mí. Yo me visto solo por su función”.

Añade también que si junta la cantidad de ropa que tiene regada alrededor del mundo, en total suman 400 camisas, 50 pares de zapatos y 30 pantalones. “Tengo muy pocos modelos, pero muchos para encontrarlos a cualquier lugar que voy”.

Su excentricidad se aprecia en su look y también en su vida íntima. Jasmine y él tienen un tatuaje de varios puntos que adornan sus brazos derechos, que simbolizan cada año que llevan juntos, desde cuando recién empezaron a salir, su boda (un punto señalado) y los años que le siguen. Jasmine se ríe y afirma que fue idea de él y el regalo de bodas en lugar del anillo.

Philippe al mirar a Jasmine dice: “Ella crea lo que soy ahora, porque antes de conocerla no era igual, yo estaba en la oscuridad y ahora gracias a ella estoy en el sol”.