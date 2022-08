Lo que la tarde del pasado miércoles se ponía a punto en varios de los salones del MAAC correspondía a una cuestión de persistencia. Por un lado, la del artista que, años antes, había organizado; y la de sus descendientes, que decidieron cumplirla, tras quedar interrumpido aquel proyecto con el fallecimiento del jefe de familia.

Se trata de la muestra que se denomina ‘Peter Mussfeldt, persistencia en la gráfica’ y que resulta el homenaje póstumo de su familia, de varias instituciones nacionales y, también, de la ciudad para une diseñador gráfico y artista visual alemán, que falleció en 2021. Pues esta es la ciudad en la que desarrolló su trabajo durante 60 años.

2. Inauguración. La muestra se inauguró el pasado jueves en el MAAC. Cortesía

¿Quién era Peter Mussfeldt? Su hoja de vida determina que nació en Berlín, en 1938. Que en 1962 llegó a Ecuador, donde residió en Quito durante los seis primeros meses, pero que luego se trasladó a Guayaquil, la ciudad en la que trabajó hasta el final de sus días.

Lo primero que resalta del trabajo de Mussfeldt es su vínculo con el diseño gráfico, como creativo trabajó por más de 20 años en una misma agencia de publicidad. De esa etapa se le reconocen grandes logros, generando imagen para empresas importantes.

A lo largo de su vida profesional lanzó una colección de camisetas y prendas de vestir con diseños de animales propios del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, que se convirtió en una herramienta de fomento del turismo nacional e internacional. “Se podría asegurar que esa resultó ser la primera Marca país que tuvo el Ecuador”, asegura Santiago, uno de los tres hijos del artista.

“La marca Banco del Pacífico, una de las primeras que diseñó, fue catalogada como una de las diez mejores para bancos diseñadas en el mundo”, agrega.

La muestra que se expone en el MAAC es un recorrido por su vida, la profesional y la artística. “Mi padre se propuso hacer una presentación en la que iba a recopilar todo lo que había generado de manera creativa. Un proyecto que inició un año antes de la pandemia”, recuerda Santiago,

Patrocinios y auspicios El MAAC y la Universidad Casa Grande patrocinan la muestra. A esto se suma el auspicio de empresas que se beneficiaron del arte de Mussfeldt, como Banco Bolivariano, Transoceánica, Nobis, Colegio Alemán Humboldt y NORLOP WT.

“Ya hasta estaba programada la muestra. Debió haberse inaugurado en mayo de 2020”, agrega Carla, otra de sus hijos.

Es más, en alguna parte de la muestra que se inauguró la semana pasada, en las propias palabras de Mussfeldt el porqué de esta exhibición: “Muchas de estas obras, desarrolladas a lo largo de 50 años, han quedado en el olvido, especialmente para el público joven”.

Era como si tuviese el compromiso con el diseño gráfico, su profesión, y con los jóvenes de la ciudad. “Encuentro necesario mostrar este trabajo y puntualizar a las nuevas generaciones que un diseñador es, en primera instancia, responsable únicamente frente a sí mismo, con la conciencia de que nuestra época requiere de soluciones originales que aporten con nuevas miradas”, agrega.

Pero Mussfeldt era un artista. En 1968 hizo su primera gran exposición de grabado en la Universidad Católica de Guayaquil. Poco después, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) adquiere una colección de sus grabados para incluirlos en sus exposiciones itinerantes: ‘Grabados Latinoamericanos del Museum of Modern Art’ y ‘Etchings around the World’.

En la década de 1970 creó una serie de 60 pájaros inspirados en las culturas ancestrales ecuatorianas, que luego fueron usados para crear alfombras, tapices y anudados a mano hechos por artesanos ecuatorianos.

En 1980 obtuvo la nacionalidad ecuatoriana y en 2015 recibió el título Magister Honoris Causa de la Universidad Casa Grande; la Universidad San Ignacio de Loyola (Lima) y la Universidad de Palermo (Buenos Aires) le otorgaron distinciones similares en 2018.

Según sus organizadores, esta exhibición es un repaso de lo más importante de su trabajo en el diseño gráfico, “una pequeña muestra de un talento desbordante, cargado con temas locales, pero con una visión diferente, que de inmediato se distinguió de lo entonces establecido”.

“Mi padre era un hombre que se reinventaba como creativo y cuya obra estaba en constante evolución”, agrega Santiago.

Hay, por ejemplo, una secuencia de fotografías en la que aparece Mussfeldt allá por los años 70, trabajando en madera el bajorrelieve con el que diseñaría el mural en concreto de 40 metros de largo, que conformarían las paredes de la casa comunal de la ciudadela Ferroviaria, entonces a cargo del padre José Gómez Izquierdo.