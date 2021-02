Tener un perro en casa, más que juegos y paseos

El tipo de alimentación dependerá de la raza del perro y de si sufre o no de enfermedades.

Muchas veces resulta difícil resistirse al incesante pedido de los hijos de tener un perro en casa. Inicia entonces una especie de aventura familiar para escoger la raza que más les agrade. Pero en ese proceso, se saltan muchas preguntas, como saber si el animalito contará con el espacio suficiente en el hogar, si tendrán el tiempo para hacerlo descargar sus energías en juegos y paseos y si se podrán cubrir con los gastos de alimentación y salud.

Tener una mascota puede ser una gran aventura, si el dueño asume un compromiso de más de 10 años, dependiendo del tiempo que viva la mascota (según la raza). O puede ser para él una pesadilla si termina descuidado o en la calle.

La médica veterinaria Ángela Rodríguez pide no dejarse llevar solo por la belleza de los cachorritos o por la novelería. “El perrito no se cuida solo, es un miembro de la familia, que come, respira, siente y vive”, recuerda. Aconseja consultar al veterinario sobre las enfermedades que la mascota pueda llegar a sufrir, las vacunas a aplicarse y cómo ser un propietario responsable.

Con esto concuerda el médico veterinario Paul Rivadeneira. Recuerda que para los niños, que pueden llegar a ser toscos al jugar, se prefiere a los perros de razas medianas y grandes, mientras que si serán compañía para alguien de la tercera edad, será mejor que sean pequeños o medianos

La atención veterinario es clave para calidad de vida de la mascota. Shutterstock

Al elegir

Si tiene un departamento pequeño, prefiera los shih tzu, chihuahua, schnauzer miniatura o los french, también los pomerania o doberman pinscher. Todo perro, así sea pequeño, requiere de paseos. Algunos necesitan salir dos o tres veces al día, ya que se pueden volver destructores como los jack rusell y los dálmata.

El dinero

Consulte con su presupuesto antes de escoger. Hay razas muy costosas debido a los cuidados, pues son más delicados, como el bulldog francés e inglés y los pomerania. Si prefiere un perro de pelo largo, deberá gastar más en suplementos y también en productos especiales para el cuidado de la piel.

Las consultas

Todo can, independientemente de la raza y del tamaño, demanda de vacunas anuales. La desparasitación es otro de los puntos que tiene que considerar, además del chequeo veterinario periódico que debe ser de al menos dos o tres veces al año. Hay algunos perros que tienen predisposición a desarrollar problemas cardiacos y, otros, ostearticulares.

No importa el tamaño del perro, siempre será importante que disfruten de un paseo diario. Shutterstock

La alimentación

Los mestizos tienen más resistencia y un sistema inmune activo en comparación con los perros de raza, por lo tanto, pueden ingerir balanceados comerciales. Los de raza suelen presentar cierto tipo de enfermedades. En estos casos, se recomienda que sean alimentados con balanceados de gama alta. Por ejemplo, los dálmata son susceptibles a formar cálculos renales, por lo que requieren una comida especial.

Los gastos

Según el último estudio de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al 2017, los ecuatorianos gastan 1,6 millones de dólares al mes en servicios de veterinaria, peluquería y guardería.