Perfumería sin género: el layering transforma la forma de usar fragancias

La técnica del layering redefine el uso del perfume y abre paso a aromas personales, libres y sin etiquetas

El layering permite crear aromas personales y libres, transformando el perfume en una experiencia única.

La perfumería vive una revolución profunda. Las fragancias ya no se definen por etiquetas de género, sino por experiencias personales, sensoriales y emocionales. En este nuevo paradigma, el layering la técnica de aplicar productos aromáticos en capas se consolida como una forma de expresión libre, creativa y auténtica.

Este cambio responde a una tendencia global: las personas buscan aromas que se adapten a su identidad, no que la limiten. La fragancia deja de ser un producto prefabricado y se convierte en una extensión de quien la usa.

Aromas sin género: una nueva narrativa olfativa

Las fragancias sin género abren paso a una experiencia olfativa libre, personal y sin etiquetas. CORTESÍA

La idea de que un perfume 'es para hombres' o 'es para mujeres' pierde fuerza frente a una generación que prioriza la autenticidad. Las fragancias sin género proponen una experiencia más inclusiva, donde cada nota aromática puede ser reinterpretada según la piel, el ambiente y el momento.

Esta tendencia también refleja un cambio en el consumo de lujo: ya no se trata solo del producto, sino de la experiencia. Las personas exploran texturas, combinaciones y rituales que convierten el uso del perfume en un acto íntimo y creativo.

Layering: el arte de mezclar capas

El layering convierte el uso del perfume en un ritual creativo: cada capa suma textura, aroma y personalidad. CORTESÍA

El layering consiste en aplicar geles de ducha, lociones corporales y perfumes en secuencia, creando una sinfonía olfativa única. Cada capa aporta una dimensión distinta, y la combinación final varía según el cuerpo y el entorno.

Esta técnica permite que cada persona construya su propio aroma, irrepetible y cambiante. Es una forma de apropiarse del perfume y de convertir una rutina diaria en una experiencia sensorial.

Un evento que celebró la libertad de oler

En el Parque Histórico de Guayaquil, la perfumería se convirtió en un espacio para explorar, combinar y sentir sin etiquetas. CORTESÍA

Este 1 de octubre, en el Parque Histórico de Guayaquil, se presentó una propuesta que celebra esta nueva forma de vivir la perfumería. La colección Flora Orchestra, de la Maison L’Occitane, invita a experimentar con diez fragancias inspiradas en los paisajes de la Provenza.

Si bien cada perfume puede disfrutarse por separado, el concepto central es la posibilidad de combinarlos. “Flora Orchestra refleja nuestra filosofía de combinar tradición, autenticidad y creatividad para ofrecer experiencias sensoriales sofisticadas y contemporáneas”, señaló Christian Jaramillo, Brand Manager de L’Occitane Ecuador.

La perfumería sin género y el layering son una invitación a redescubrir el aroma como forma de expresión. En esta nueva propuesta presentada por L’Occitane Ecuador, el perfume deja de ser una etiqueta y se convierte en una experiencia personal, libre y emocional.

