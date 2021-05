Que el confinamiento no le quite las ganas de verse bonita y arreglada. Mamás, anímense a acompañar su mejor look con algunos de los peinados que son tendencia.

La estilista, experta en peinados, Vanessa Gallardo comparte con SEMANA distintos estilos en los que puede inspirarse para crear los propios o simplemente imitarlos, sin necesidad de acudir a la peluquería.

Tocado con trenzas

Jamás pasan de moda y son perfectas para cabellos largos o cortos. Tome dos mechones de pelo laterales y con cada uno haga una trenza. Llévelas hacia atrás, rodeando la nuca hasta que la punta llegue a la oreja contraria. Fije su peinado usando vinchas negras y ¡listo! Otro estilo es hacer dos minitrenzas laterales que puede dejar sueltas para un look divertido.

Coleta con accesorios

Este peinado puede volverse interesante si lo accesoriza con bandanas, lazos, vinchas con palabras o ligas colocadas en toda la longitud de la cola de caballo. Existe una opción para cada estilo.

Semicoleta con volumen

Apropiado para un estilo casual durante el día o la noche. Para lograrlo, debe peinar todo su cabello hacia atrás y recoger solo la parte superior con vinchas o un moño sin ajustarlo mucho. Luego con un mechón envuelva el moño para que no se vea. Y con la tenaza cree ondas sueltas al final de la melena.

Ondas playeras

Quedaron a un lado las tradicionales ondas súper estructuradas y ganan protagonismo las más sueltas con estilo playero que tanto le gustan a Jennifer López. Para recrearlas, está en tendencia una tenaza con tres astas circulares que, al presionarla sobre la hebra de pelo, crea este estilo.

Moño recogido

Es la opción para las mujeres que gustan de un estilo elegante y formal. La manera más rápida de lograrlo es hacer un moño bajo y enrollar el resto del cabello alrededor de él. Sujete con vinchas negras para evitar que se suelten algunos mechones.

‘Lamido’ con vinchas

Para lograr que todo el pelo esté totalmente fijo para atrás, coloque gel y luego spray mientras le da forma con una peinilla fina. Dele un toque chic al look con vinchas de un solo tono o de diversos colores. Este peinado también es conocido como ‘wet look’.