Destreza, concentración y mucha fuerza. Con esas habilidades, 28 ecuatorianos demostraron en 2:15 minutos que el entrenamiento que tuvieron durante un año tuvo su recompensa: ser los mejores del mundo.

RELACIONADAS Ecuador se lleva el oro mundial en cheerleader a casa

Al grito de “Vamos Ecuador”, las ‘flyers’ eran lanzadas a las alturas mientras otros hacían elevaciones y acrobacias al ritmo de la música que repetía las siglas ECU.

Este grupo de jóvenes conforman la selección mixta del Team Ecuador que el pasado abril se convirtió en campeona del Mundial de Cheerleading y Danza que se desarrolló en Estados Unidos.

Detrás de estos chicos que brillan, hay profesionales que los entrenan para impactar con sus pirámides humanas. Pamela Chang y Bianca Andrade son las mujeres que conforman ese staff.

Son dos guayaquileñas, madres y esposas que se han dedicado toda su vida al cheerleading y, aunque dicen ser de bajo perfil, este oro ha hecho que las miradas también se volteen a ellas.

En diálogo con SEMANA cuentan cómo ha sido este camino dirigiendo al equipo, su experiencia olímpica y las enseñanzas que les ha dejado este deporte, gracias al cual sin duda aprendieron a ver la vida también como un escenario.

Reconocido como deporte

Tanto Pamela como Bianca han sido testigos de ese giro de 360° que ha tenido el cheerleading en Ecuador.

“Antes eran rutinas de 10 minutos y hoy en día se acortó a 2:15, y en ese tiempo lo que menos haces es bailar. Todo el desafío que ahora existe no se compara con el de antes” asegura Bianca.

En ese camino se han ido actualizando, trayendo entrenadores del exterior para brindar el nivel más alto a los deportistas.

“Este año logramos que el cheerleading sea considerado como un deporte en Ecuador. Antes de esta medalla, muchos no tenían idea de en qué consistía esto. Sin embargo, ahora el Gobierno nos está abriendo las puertas, más que nada para hacer la respectiva federación”, cuenta Pamela.

Cuando miran atrás, están satisfechas de ese logro con el que van dejando huellas y, a la vez, inspiran a más chicas. “Tener esta medalla de oro, el poder cantar el Himno a todo pulmón, captar la mirada del Ministerio de Deportes y que tanta gente haya sentido esta felicidad como si fuera suya, lo único que nos llena es de orgullo. El trabajo arduo, honrado y con humildad ha dado sus frutos”, concluyen.

El cheerleading es considerado un deporte en el país GRANASA

Ser cheer

Para Pamela y Bianca, ser ‘cheer’ involucra mucha concentración, fuerza y flexibilidad. Además, lo que hace 15 años eran rutinas en las que destacaban los bailes y el uso de porras, cintas o aros, con el tiempo se transformó. Hoy en día, predominan las transiciones con acrobacias y lanzamientos, que se mezclan con coreografías de manera única.

El oro ansiado

Colgué mis zapatos de ‘cheer’ en 2003, año de mi última competencia, y desde ahí me dediqué cien por ciento a ser coach del equipo, alentándolos y corrigiendo detalles”, comenta Pamela.

Bianca, en cambio, sigue viviendo la adrenalina en el escenario, desde su posición de base.

“Cada año digo ‘este será el último’, pero no puedo retirarme, la pasión por este deporte me llena el alma. Me encanta competir y saber que me estoy desafiando”, Bianca Andrade, coach.

Aunque en este Mundial no compitió, ya que le tocó al grupo mixto ir en busca del oro (y lo logró), fue testigo junto con Pamela de todo el esfuerzo que implicó obtener esa medalla.

“Somos un grupo de coaches en el que cada uno se encarga de diferentes logísticas. Para esta edición, estuvimos junto con Eddy Ruiz y José Palma como entrenadores. Y Bianca, a su vez, viendo las condiciones de los atletas para que el equipo sea el mejor”, explica Pamela.

Gracias a ello, 28 cheerleaders (de 15 a 40 años de edad) conformaron el Team Ecuador y cantaron orgullosos el Himno Nacional.

Para lo que resta del 2022, cuentan que se están alistando para hacer en Guayaquil las nuevas audiciones. Los meses de julio y agosto serán los destinados para recibir a los mejores de las diferentes provincias del país. Sin duda, los próximos campeones.

El cheerleading es un deporte que combina gimnasia, acrobacias y baile GRANASA

De capitanas a socias

Antes de trabajar juntas, cada una se dedicaba en cuerpo y alma a ser cheerleaders y capitanas de sus colegios.

A Pamela, sus clases en Danzas Jazz con José Miguel Salem le permitieron explayar sus talentos tanto en baile como acrobacias dentro del equipo de Las Mercedarias.

Mientras que el fuerte de Bianca era estar en la posición base en las rutinas del Balandra Cruz del Sur, cuyo grupo era reconocido por ganar competencias no solo en el país sino en grandes escenarios del exterior (Estados Unidos y Chile).

Aquellos certámenes intercolegiales les permitieron conocerse, sin saber que luego forjarían una gran amistad.

Una vez que Pamela se graduó del colegio, se apuntó a la carrera de Arquitectura y a la par empezó a trabajar como entrenadora del equipo de cheerleaders del Colegio Americano.

Bianca, en cambio, entró a estudiar la carrera de Comunicación Corporativa y al mismo tiempo se dedicó a ser entrenadora del Balandra.

En ese camino, Pamela vio la necesidad de abrir un gimnasio donde se imparta gimnasia olímpica y cheerleading, al cual llamó Jump Around.

Fue en esa época que la vida las volvió a unir. En el 2010, luego de compartir ideas, decidieron crear Adventure Brands, la organización representante para el Ecuador de la Universal Dance Association (UDA) y Universal Cheerleaders Association (UCA).

Desde ese entonces, Pamela como presidenta y Bianca como vicepresidenta han realizado eventos y competencias, donde han abierto miles de puertas a atletas y bailarines de diferentes partes del país para que proyecten sus talentos y habilidades mucho más de lo que pueden imaginar.