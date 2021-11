Una amistad cercana con Gabriel García Márquez y su esposa Mercedes Barcha amplió sus horizontes con un frenético empuje y valor. “Ellos me regalaron un planeta, me dieron sus amigos, sus tertulias, su palabra, su cercanía y, de alguna manera, su particular manera de cuidar de mí y yo de ellos. Confirmaban su confianza y cariño una y otra vez y me regalaron el gran don de creer en uno y en los demás”.

Frágil y contundente a la vez, Oderay viene de un padre que abandonó el convento jesuita para luego formar una prolífera familia con una poetisa agnóstica y de explosiva belleza. Cautivante y profunda como su madre, se ha impuesto el destino que ha querido con el afán de habitar lugares no conocidos y escuchar otras voces para salir del guion escrito, lo que la ha conducido a transitar por distintos ámbitos con una luz incorporada en su chip genético; algo que, incluso, puede llegar a intimidar, en el buen sentido de la palabra.

Publicista, gestora cultural, periodista, productora de TV y cine, se considera una mujer ‘multioficios’ que ha sido, entre otras cosas, asesora política, representante de la Fundación Gabo, coordinadora de comunicación de la Presidencia y documentalista. Pero es el cine una de sus más grandes pasiones y lo que la define en gran medida.

En la intimidad

“Me veo en los ojos de los otros, de mis hermanos y hermana que me conocen, en los amigos que me quieren y también en los que me ignoran o me devuelven miradas que me interpelan. Cuando más me gusto es cuando me mira mi hijo, cuando mi esposo se ríe conmigo y cuando me ve un niño. No me veo sin los otros”.

Casada desde hace 12 años con Andrés Borrero, Oderay ha logrado más que estabilidad, el amor y la complicidad en pareja. “Creemos a brazo partido en lo que sentimos y tenemos. El matrimonio es el trabajo que más creatividad exige y pienso que necesita de dos soledades bien llevadas para construir una buena convivencia. Andrés tiene cinco hijos, yo uno. Él una nieta, yo dos y Coto, un perro que es el hijo que pudimos tener juntos y por ahora vive en el campo”.

Oderay crió a su hijo sola, sin el apoyo que hubiese querido, pero logró lo que toda madre ansía. “Me siento orgullosa del padre maravilloso que es y de la persona en la que se ha convertido a pesar de ser educado a punta de mal ejemplo (ja ja ja). También soy hermana-mamá de mi hermana y eso es un ‘bonus track’ que me dio la vida”.

Tras el lente del cine

A los 23 empezó su aproximación al séptimo arte en el Grupo Cine y luego en Madrid (donde se radicó una larga temporada) en una productora que coproducía series con Televisión Española. Ahí trabajó en ‘Nazca’, dirigida por Benito Rabal, filmada en Ecuador y en varios países de Latinoamérica; además de ‘Me alquilo para soñar’, basada en un cuento de Gabriel García Márquez y dirigida por Ruy Guerra (la cinta se filmó en La Habana). “Esa fue la mejor escuela de cine y de cómo tomar cafés y tapear en ¡ocho lugares en un mismo día!” .

Con esta experiencia, montó su propia empresa de producción de cine y audiovisual en Ecuador. Actualmente está inmersa en la producción ejecutiva de tres películas (dos finalizadas y otra en su última etapa de posproducción). Una es ‘Al Oriente’, de José María Avilés y en coproducción con Argentina. Fue estrenada en el Festival de Venecia y ahora se proyectará en Ginebra en el Festival Filmar.

Otra es ‘Lo invisible’, dirigida por Javier Andrade y en coproducción con Francia, guionada por Anahí Hoeneisen (quien tiene papel protagónico) y el propio Andrade. El largometraje se estrenó internacionalmente en el TIFF (Toronto International Film Festival) en septiembre y también se exhibió en Noruega en el BIFF Festival. Próximamente lo hará en el Festival de Huelva.

Y por último, ‘La piel pulpo’, escrita y dirigida por Ana Cristina Barragán y producida por Isabella Parra. Es una coproducción entre Ecuador, México, Grecia y Alemania. La película logró fondos como el World Cinema Fund de la Berlinale, el Hubert Balls de Holanda, Ibermedia, los fondos concursables del IFCI de Ecuador, entre otros. Se exhibirá en 2022 en las salas nacionales de cine y luego en televisión abierta por Ecuavisa.

Cara a cara

¿Independiente y fuerte?

Ambos y ninguno. El reconocimiento de mi fragilidad me ha permitido pedir ayuda, depender de los demás para entenderme, para trabajar, para crear, para comer acompañada y para reír, porque no hay nada como una carcajada a coro.

¿Mujer de hábitos?

Mi papá tuvo hábitos, yo solo malos hábitos.

¿El momento más duro de enfrentar?

La muerte de mi papá cuando yo tenía 17 años.Lo superamos en familia amándonos, cuidando entre todos de mi hermana Dani que tenía tan solo siete meses y conservando hasta hoy una hermandad íntima, divertida y solidaria. No hay nada como la fuerza que te da una familia, una comunidad, un grupo que ha vivido lo mismo que tú y te entiende y conoce.

¿Algún pendiente?

Tener un perro en la casa. Estoy en negociaciones con Andrés y aprovecho esta oportunidad para hacerlo público y que me apoyen.

¿Ha logrado el ansiado equilibrio?

No me considero muy equilibrada, la verdad. Salir del ensimismamiento, mirar la vida de otros y sentir como propios sus desafíos, me ayuda a estar más serena. Mi cabeza no piensa muy bien sola y piensa mucho. Reflexiono mejor y me siento mejor acompañada. Ahí quizá encuentro, a veces, mi equilibrio.

¿Le teme a la vejez?

Noooo. Sueño con ser vieja y hacer y decir lo que me dé la gana. Lo que no quiero es morirme.