Obispos realizaron un homenaje a la vida desde la concepción

En un emotivo homenaje, Guayaquil honró la memoria de los no nacidos con misa solemne

El 6 de noviembre, el Panteón Metropolitano de la Junta de Beneficencia de Guayaquil fue escenario de una emotiva ceremonia en honor a los no nacidos. Al evento asistieron cuatro Obispos de la Provincia Eclesiástica de Guayaquil, líderes de movimientos en defensa de la vida y familias que han enfrentado la pérdida de bebés debido a aborto, manipulación de embriones en fertilización in vitro y complicaciones del embarazo. La ceremonia, realizada junto al mausoleo "María Madre de Nacidos y No Nacidos", incluyó la tradicional misa solemne y la sepultura cristiana de 53 nonatos.

Durante el acto, Andrea Icaza, representante del camposanto, expresó: "Este acto tiene como fin honrar y recordar a aquellos bebés que partieron antes de nacer en el mundo, pero que sí vivieron en el vientre de sus madres. Que este sea un momento de amor, esperanza y fe, para encomendar a la misericordia divina a esos angelitos que no llegaron a ver la luz y sus familias". Este acto se viene realizando desde el 2019, sin interrupción.

La ceremonia fue presidida por Mons. Krzysztof Kudławiec, presidente de la Comisión Vida y Familia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quien, en su homilía, señaló: “Debemos dar gracias siempre a Dios por la vida de aquellos que nacieron, así como por aquellos que no llegaron a nacer”. La misa fue concelebrada por Mons. Aníbal Nieto, Mons. Iván Minda y Mons. Giovanni Piccioli, quienes, junto con los fieles, hicieron sonar la campana “La Voz de los No Nacidos”, una de las cinco que existen en el mundo.

En el marco de la ceremonia, se inauguró un espacio cargado de significado: 25 nichos cinerarios privados dedicados a los padres que deseen honrar la memoria de sus bebés. Este lugar está presidido por la imagen de la Virgen “María Madre de los Nacidos y No Nacidos”, una obra del destacado artista ecuatoriano Jorge Velarde, considerada una de las más hermosas en homenaje a los no nacidos a nivel mundial. Concebido como un refugio de consuelo, este espacio sagrado simboliza respeto y amor por la vida en todas sus etapas, desde la concepción.

Sobre la campana

La campana La Voz de los No Nacidos fue bendecida por el Papa Francisco en octubre del 2021. Ese día se bendijeron dos campanas, una fue enviada a Ecuador y la otra a Ucrania. El mensaje principal de la campana es que su sonido recuerde el compromiso en favor de defender la vida, desde su concepción hasta la muerte natural.

Existen al momento cinco campanas de iguales dimensiones y propósitos. La primera fue elaborada para Polonia, luego se fabricaron simultáneamente las de Ecuador y Ucrania, después una para el país de Zambia, al sur de África, y por último este año el Santo Padre bendijo una quinta campana para Kazajistán, en Asía. Se espera que el próximo año se realice la bendición de una sexta campana.

