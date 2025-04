Nuevo requisito en el aeropuerto de Miami: ¿Qué debes saber a partir del 7 de mayo?

Una nueva medida será implementada en Estados Unidos y buscaría reforzar la seguridad en la verificación de identidad de pasajeros y ciudadanos.

¿Cuál es el nuevo requisito y desde cuándo hay que presentarlo?

Para quienes se movilicen al aeropuerto de Miami o cualquier terminal aéreo estadounidense, a partir de este 7 de mayo de 2025, deberán presentar licencia/ID REAL ID conforme a la identificación para viajes aéreos dentro de ese país.

Ya no se hará válido el uso de licencias de conducir o identificación estatal que no sea REAL ID para viajar en avión dentro de EE UU. Es obligatoria y no se permitirá el ingreso a edificios del Gobierno federal o instalaciones militares, en caso de no tenerla.

¿Qué es REAL ID?

La ley REAL ID establece nuevos estándares de seguridad para las licencias de conducir e identificaciones emitidas por los estados. Su objetivo es hacer que estos documentos sean más difíciles de falsificar y más seguros como forma de identificación oficial.

Para cumplir con esta normativa federal, los estados están actualizando y reemplazando sus licencias e identificaciones actuales por versiones que cumplen con los requisitos del REAL ID.

¿Cómo obtenerla?

Según el Departamento de Seguridad Nacional, para obtenerla debes presentar la siguiente documentación:

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Dos comprobantes de domicilio de residencia principal

Estatus legal en los Estados Unidos

Los pasos para solicitar pasaportes, mediante el formulario DS-11, y para renovarlos están disponibles en los sitios oficiales.

