El mundo mágico de Edna Iturralde

Le decían la ‘huerfanita’ y al verla, los adultos expresaban “me muero, qué horror”... tanto, que sus primeras palabras fueron precisamente esas: “Me melo”. Recuerdos de una niña que perdió a su padre, siendo edecán del presidente Galo Plaza, en un accidente de aviación, el 10 de mayo de 1949, día que cumplió un año de edad. Su tempranera memoria no fue suficiente para retener su rostro, que ha visto solo en fotografías.

Con el peso de un abandono forzado la vida siguió, se casó con un holandés, con quien formó un hogar. Sin embargo, el destino es mandatorio y un nuevo accidente de aviación, en la misma fecha, acabó con el feliz matrimonio que había cumplido 13 años: “Agradezco a Dios por todo lo que me ha dado, lo que he tenido, y lo que me ha quitado también, porque Dios nos da cosas que a veces no comprendemos, pero que tienen una razón de ser”.

Viuda y con 4 hijos -la menor de 2 años-, Edna no se detuvo, continuó con la fuerza que requería la situación. “El dolor de ver a mis hijos sufrir fue peor que el dolor que yo sentía de perder a mi esposo. Decidí no apartar a mis hijos de sus raíces e hice todo lo que hubiese hecho con mi esposo. Una madre siempre hace lo mejor que puede, con todo el amor que tiene, aunque se puede equivocar”.

Boom de la literatura infantil

Aquel trágico revés la encauzó por el derrotero de la literatura, al publicar los cuentos que inventaba a sus hijos, en un diario de circulación nacional. Luego creó ‘La Cometa’, en el extinto diario Hoy, en donde publicó, durante 11 años, sus historias.

Es así como la escritora se fue consolidando, con la tenacidad que la caracteriza, una exitosa carrera literaria que la llevaría a publicar, hasta hoy, 63 libros que han logrado una importantísima repercusión incluso a nivel internacional, valiéndole múltiples premios y reconocimientos que la ubican como la escritora más laureada en toda la historia nacional.

La autora, sin embargo, se detiene en un triunfo que la hace sentir especialmente orgullosa: ‘Verde fue mi selva’, de Santillana, escogido entre los 10 libros más significativos e imprescindibles del siglo XX, para formar el ‘Canon Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil’, por iniciativa de la Editorial SM de España y las bibliotecas de Chile.

Pero aspira a más. Confiesa que desearía ganar el premio internacional ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award), de Suecia, -a pesar de haber sido la primera escritora ecuatoriana en ser nominada 3 veces para el mismo-, pues con ello, dice, podría crear bibliotecas en todas las provincias del país.

Precursora de la etnohistoria narrativa en Ecuador, sus libros, de corte infantil y juvenil, se distribuyen en países como Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Colombia, Perú, Argentina, Chile y España, bajo los sellos editoriales de Santillana, Norma, Penguin Random House, entre otros.

Rufina y más

Actualmente está próxima a publicar ‘Hermano lobo’, sobre San Francisco de Asís, que destaca al hombre y sus valores, por lo que, afirma, es una obra de interés universal y atemporal. Al mismo tiempo, prepara un texto sobre la etnia de los otavalos que la mantiene cautivada: “Me gusta escribir sobre todos los temas. Mi último libro publicado ‘El puente de los coyotes’, de Santillana, trata sobre la inmigración de los jóvenes en El Salvador, empujados por las pandillas”.

Además, promueve la lectura infantil, a través de videos en YouTube, junto a Rufina, una títere que la acompaña mientras lee sus libros: “Muchos han olvidado leer a sus hijos, pero cuando se les da atención, ellos lo agradecen. Solo tomen un texto y léanles”.

¿Qué quiere en la vida?

Quisiera poder escribir hasta tener vida, tener paz y mi familia siempre unida.

¿De qué se siente orgullosa?

De ser una buena escritora.

¿Qué le inspira para escribir?

El canto de un pájaro, una noticia, una frase... Mi literatura es amplia, todo me inspira.

¿Qué le falta por recorrer?

Como mujer siento que lo tengo todo, no me hace falta nada y siento que nada me impide hacer lo que quiera.

¿Qué ha sido difícil como escritora?

La envidia. Hay quienes quieren no destacarse más, sino que uno deje de destacarse. Por eso hay que adelantarse, sin herir a nadie y dando estocadas al aire, respetando el trabajo propio.

¿De qué da gracias?

Doy gracias por tener trabajo todos los días.

Aparte de la literatura, ¿a qué dedica su tiempo?

Leo y escribo todo el tiempo, pero estoy tejiendo una alfombra persa de 3 metros de largo, que quizá me tomará 10 años.

El amor sí es posible

Frontal y directa, confiesa que es algo imprudente, celosa y muy resentida. “Pero también soy honesta, cariñosa y muy trabajadora”, dice. Con ese bagaje, la escritora logró rehacer su vida junto a Bruce Kernan, con quien acaba de celebrar 35 años de matrimonio.

“Mi historia con Bruce es muy linda. Una semana antes de conocernos, pidió a Dios tener una familia, mientras que yo le había pedido volver a casarme. El amor se impuso y a Bruce se le cumplió el deseo enviándole una familia con 4 hijos, 7 perros, 3 gatos, hámsteres, conejos y una ardilla”.

Tuvieron dos hijos más, y los nietos ya suman 11 -entre 21 y 8 meses de edad-. “Él es acolitador, me ha apoyado siempre y es muy bueno. Hemos tenido una vida feliz juntos. Creo que lo tengo todo, soy madre, esposa y escritora”.

Oros logros

Obtiene por tercera vez el premio estadounidense Skipping Stones de libros extranjeros con temas multiculturales con la obra ‘Los pájaros no tienen fronteras: leyendas y mitos de Latinoamérica’, (Alfaguara - Santillana Colombia).

Premio Nacional Darío Guevara Mayorga de literatura infantil y juvenil en novela, 2010.

5 de sus libros son parte del “common core”, Currículo Transversal para escuelas públicas de Los Ángeles, California; Houston, Texas, y Miami, con estudiantes hispanohablantes, impuesto por el presidente Obama.

En 2013 fue nombrada ‘un hito de la literatura infantil y juvenil en Ecuador’, Fundación SM Madrid.

Barnes and Noble, de los Estados Unidos, eligió 2 años consecutivos, la obra ‘Conoce a Miguel de Cervantes’, para exhibirla durante el Mes de la Herencia Hispana.

Personal