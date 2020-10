‘Mi lado rosa’, desde la mirada de ellos

Como cada octubre, los lazos rosados se multiplican y comienzan a ser parte de las solapas, camisetas o accesorios de aquellas personas que buscan concienciar sobre la detección temprana del cáncer de seno.

Bajo ese matiz rosa, ya no solo hay mujeres apoyándose entre ellas; se unen también ellos: hombres que brindan actitud positiva y la fortaleza emocional que necesitan estas guerreras.

Aquello se ha visto en campañas de países como México, y también se comienza a dar en Ecuador. Es el caso de ‘Mi lado rosa’, que invita a la gente a lucir sus camisetas como apoyo a estas pacientes. Las ganancias por las ventas de las mismas serán en beneficio de la iniciativa ‘500 tócate’ de Poly Ugarte, quien regalará exámenes durante este mes.

Es así que en los días previos al 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, se ha logrado apreciar en redes sociales no solo a mujeres sino también a hombres con esta prenda, como muestra de su empatía y solidaridad.

En SEMANA conversamos con tres de ellos, quienes coincidieron en que ante esta enfermedad, la sociedad no debe cegarse. En esa batalla difícil, la lucha de una se convierte en la de todos.

“Venimos de una mujer y debemos ser empáticos”

Daniel Godoy cortesía

Desde Quito, el economista Daniel Godoy, de 29 años, conversa que ha sido muy cauto en mostrarse cada vez que se involucra en temas solidarios, mas admite que en esta ocasión fue diferente. “Tengo una amiga que enfrenta esta lucha desde hace dos años y ha tenido avances muy buenos gracias a la detección temprana”.

Es así que adquirió la prenda con el fin de concienciar a la gente. “Un hombre al usar esta camiseta para mostrar el lado rosa al que apunta la campaña, puede sonar como algo no congruente, sobre todo para quienes se dejan llevar por ideas preconcebidas; pero al contrario, es algo que debemos normalizar y sentirnos orgullosos porque todos venimos de una mujer y debemos ser empáticos”.

La parte de ayudar a quien batalla esta enfermedad puede ser más sencilla de lo que se cree. “Sean tolerantes y escuchen, porque entender este tipo de situaciones significa interiorizar las emociones que está teniendo esa persona. Y asimismo, acompañen, ya sea antes o después de las quimioterapias. Estar pendientes es crucial”, aconsejó.

Relata que adquirió dos camisetas adicionales, para dárselas a su hermana y novia. “Los mensajes que tienen van un poco más allá de la lucha contra el cáncer. Involucra otros temas que están muy enraizados en nuestra cultura, como lo es el machismo”.

En las prendas hay frases como “El futuro es femenino” o “Pelea como mujer”. “Esto es parte de un paso a paso y creo que el mensaje es claro. Que un hombre haga algo que la mayoría no estaría dispuesto a realizar, hace el cambio”.

“Ser hombre no te exime de participar”

Mauricio Callejas Cortesía

Vivir 10 años en México ayudó al empresario Mauricio Callejas, de 32 años, a apreciar el nivel de entrega de los hombres en la dinámica de estas campañas contra el cáncer de mama.

“Creo firmemente en que a medida que el hombre empatice más con las mujeres y las apoye, ellas pueden llegar lejos. En el caso particular de la salud, es importante que inculquemos conciencia de prevención en aquellas que nos rodean”, sugiere.

A sus 32 años, aunque no ha tenido un caso cercano que padezca esta situación, esto no ha sido un impedimento para respaldar a la causa. “Todos tenemos un lado rosa, porque ser hombre no te exime de participar en este tipo de iniciativas. Todos tenemos una madre, abuela, tía, hermana, esposa o amiga que puede estar en riesgo, por eso es importante apoyarlas y que sientan que no están solas ante situaciones como esta”.

Él es hijo de quien fundó la empresa de moda a la que hoy pertenece la marca Skin, y considera que en Ecuador es posible llegar a lo mismo que se ve en otros sitios. “Estamos viendo el potencial como país de solidarizarse en causas importantes como esta”. Es cuestión de ponerse la camiseta.

“Hay que apoyarlas desde cualquier trinchera”

Gustavo Moscoso Cortesía

Ver al diseñador Gustavo Moscoso involucrado en campañas solidarias es algo habitual en él. Mientras conversa sobre sus anteriores experiencias en ‘Mi lado rosa’, cuenta que desde temprana edad aprendió, gracias a su familia, a ayudar al prójimo. Una conducta altruista que ha cultivado con el tiempo.

En relación al cáncer de mama, ha tenido dos amigas y una tía batallando con esta enfermedad. “Cuando tienes casos cercanos, lo vuelves más real. Te das cuenta de que afecta enormemente no solo a la mujer sino a su núcleo familiar y de amigos”, dice y agrega que de aquel grupo, su tía no logró ganar la batalla.

De ahí que para Gustavo es extremadamente importante apoyarlas desde cualquier trinchera que se pueda, para crear conciencia.

“Aun cuando no puedan ser parte de una campaña, es el hecho de estar presente en la vida de ellas. Y muchas veces, acompañar en silencio, ya sea tomando su mano y transmitiéndole buenas energías, eso también es algo muy valioso.”

Al preguntarle por qué es importante que el hombre se involucre, es muy enfático. “No creo que deban ser ajenos a estas situaciones. Piensen que podría ser su mamá, hermana, mejor amiga o hija. Es extremadamente importante solidarizarse”, concluye.

Dato

28.058 nuevos casos de cáncer de mama se registraron en Ecuador en 2018, según estadísticas de Globocan.