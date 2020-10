Un mes de alerta para los gatos negros y blancos

“Cada año nos llegan reportes de casos en estas fechas: gatos y perros negros que han sido utilizados como ofrendas para el diablo o para rituales de magia blanca”. Katiuska Delgado, directora de la fundación Refugio PANA, dice que por extraño que suene, estas situaciones sí ocurren y que, por ello, su agrupación se abstiene de entregar en adopción en este mes a sus rescatados de esos colores.

Cuenta que en épocas como esta llegan imágenes desgarradoras “de animales cruelmente sacrificados”, algo que, asegura, se ha convertido en una práctica común en Guayaquil, Durán, Milagro y poblaciones aledañas.

Mónica Chonillo, responsable del área de denuncias de la fundación TEA, también hace un llamado a tener cuidado. Asegura que, por ejemplo, reciben denuncias de que en los cementerios desaparecen gatos negros y que hay un auge de estas prácticas. “En Guayaquil se ha detectado lugares donde aparecen animales muertos, en lo que parecerían sacrificios rituales”, agrega.

En las redes sociales, algunas de estas fundaciones han lanzado la alerta. Lo hizo Yo amo animales, con el mensaje “No los dejes solos”, solicitando que no entreguen a perros y gatos blancos y negros en adopción hasta que termine el mes.

La fundación Yo amo animales lanzó una alerta en sus redes sobre el tema. Cortesía

Denisse Caballero, voluntaria de la agrupación animalista, indica que conoce que se realizan rituales, especialmente para el 31 de octubre, día de Halloween. Y cuenta que los gatos son las principales víctimas. “En el cerro de Bellavista se han encontrado restos de estos actos satánicos”, indica.

En el caso de esta fundación, las adopciones de animales de estos colores solo se hacen si el postulante es una persona conocida.

Viviana Vásconez, voluntaria de Rescate Animal, indica que aunque han escuchado de supuestos hechos de este tipo, no tienen pruebas de que así sea. Explica que todo el año tratan de tener cuidado al entregar a uno de los rescatados, sea cual fuere su color y la época del año. “Lo importante es hacer todo el proceso de adopción, tratando de asegurarse de que la mascota estará bien. En esta época le ponemos especial atención, pero no descartamos la adopción si la familia nos da la confianza de que los gatitos estarán bien”, agrega. Si no tienen esa seguridad, no los entregan.

La fundación Amigos con cola cuenta que en su caso no hacen distinción, pues no han tenido malas experiencias en estas fechas. Ellos también se basan en el formulario de adopción, además de la conversación directa con el interesado y la entrega personal del adoptado, explica la voluntaria Gabriela Alvear.

Los perros negros también están en riesgo en esta época, según varias fundaciones. Internet

Pero no solo en las fundaciones se pide tener cuidado. En la página de Facebook de Helen Rescata, la joven subió un video en el que indica que, aunque parezca irreal, hay personas que a fines de mes usan animales para rituales. “He escuchado de gallinas negras, gatos negros, perros negros, pero en muchas ocasiones parece que no logran conseguir exactamente esto y usan otros colores”, explica.

Con ese mensaje cuenta el caso de una perrita café que habría pasado por el mismo caso y a la que la rescataron cuando habrían querido matarla para entregarla como ofrenda. Es un temor que no solo se da en el país, pues agrupaciones internacionales, también han mostrado su preocupación este mes.

Según varios voluntarios, los gatos blancos serían utilizados para rituales de magia blanca. Internet