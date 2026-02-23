Mercurio retrógrado 2026: cuándo inicia y qué debes tener en cuenta

Mercurio retrógrado 2026 comienza pronto y podría generar retrasos y confusiones. Te contamos qué hacer durante este periodo

Mercurio retrógrado 2026 inicia el 25 de febrero y, según la astrología, puede afectar comunicación, planes y tecnología.

Febrero trae consigo uno de esos fenómenos que divide a la humanidad entre escépticos y creyentes: Mercurio retrógrado. Aunque para la astronomía es solo una ilusión óptica (el planeta parece retroceder, pero sigue su curso normal), para la astrología es un recordatorio de que la comunicación y los planes pueden torcerse.

¿Qué es Mercurio retrógrado y por qué se habla tanto de él?

Desde la perspectiva astronómica, Mercurio retrógrado ocurre cuando la Tierra y Mercurio se mueven a velocidades diferentes, creando la ilusión de que el planeta retrocede en su órbita.

Sin embargo, en astrología, este movimiento tiene un simbolismo más amplio: Mercurio rige la comunicación, la lógica y los procesos mentales. Durante su retroceso, pueden surgir malentendidos, retrasos en proyectos y fallas tecnológicas.

Más allá de los problemas, este periodo se interpreta como una oportunidad para reflexionar, reorganizar ideas y ajustar planes antes de tomar decisiones importantes.

Mercurio retrógrado 2026 afecta la comunicación y planificación diaria desde el 25 de febrero hasta el 20 de marzo. ILUSTRACIÓN GENERADA CON IA

Fechas de Mercurio retrógrado en 2026

El primer ciclo del año se inicia en Piscis el 25 de febrero, entrando completamente en retroceso el 26 de febrero y finalizando el 20 de marzo. Durante estas semanas, la astrología recomienda prudencia con decisiones importantes y precaución en la comunicación.

Pero no será la única vez que Mercurio genere “alertas astrales” en 2026. El planeta volverá a retroceder en:

29 de junio – 23 de julio

24 de octubre – 13 de noviembre

Estas fechas son ideales para revisar agendas, anticipar errores y organizar proyectos con mayor cuidado.

Consejos para enfrentar Mercurio retrógrado

Aunque no existe evidencia científica de que Mercurio influya directamente en la vida diaria, muchos toman precauciones que ayudan a reducir riesgos:

Revisar documentos y correos: prevenir errores y malentendidos.

Evitar decisiones impulsivas: postergar compras importantes o cambios significativos.

Respaldar tecnología: proteger archivos y dispositivos ante posibles fallas.

Planificar viajes con anticipación: prever retrasos o inconvenientes.

Reflexionar y reorganizar: completar tareas pendientes y ajustar estrategias.

Mercurio retrógrado y la comunicación

Mercurio gobierna cómo pensamos, hablamos y nos conectamos con otros. Cuando retrocede, la astrología indica que pueden surgir bloqueos, retrasos en mensajes y dificultades para coordinar ideas.

Aunque no haya respaldo científico, para quienes siguen la astrología es un periodo para actuar con cautela, ordenar la información y revisar con detalle todo lo que involucre comunicación o decisiones importantes.

