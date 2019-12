Navidad después del divorcio

Patricia se divorció hace unos meses. Su relación con el padre de sus dos hijos no era buena, sin embargo ella no permite que esta afecte el vínculo de sus pequeños con su progenitor, pues ella prioriza la salud emocional de sus niños y en esta Navidad acordó con él qué harán para que ambos disfruten de sus hijos. Es que la comunicación, acuerdos y cumplimientos son básicos, anota el psicólogo Marcos Morán, quien afirma que cada vez hay más casos de familias ensambladas o de padres separados, situación que se torna compleja o inestable porque los vástagos ya no pasarán las festividades con la familia nuclear, sino con la nueva pareja de sus progenitores; o si se ha quedado solo/a, con la familia monoparental (ellos y uno de sus padres).

¿Cómo regalarles a sus hijos una feliz Navidad? Poniendo en práctica las recomendaciones que dos psicólogos clínicos y una consejera familiar compartieron con EXPRESO.

Nunca vea ni trate a su hijo como si fuera de su pertenencia, eso solo lo lastimará. Él no es un botín por el cual pelear con su progenitor, sugiere la psicóloga Gía Mosquera. Los acuerdos son importantes, no el autoritarismo que implica dolor y destrucción familiar, señala Toyi Espín, consejera familiar. Anímelo para que disfrute estos días con la otra familia. Hágale saber que usted estará bien, que su alegría le satisface. Definir con tiempo con quién pasarán los hijos y comunicarlo pronto es lo más sano, así lo asimilarán mejor. Si lo hace a última hora, se crearán tensiones y malestar, indica el psicólogo Marcos Morán. Que los padres lleguen a acuerdos, sin incluir a los hijos en la discusión. Hacerlo sería como presionarlos a elegir entre uno y otro y eso es doloroso, porque podría pensar que su opción defrauda al otro padre, precisa Mosquera. Deje que su vástago hable por teléfono con el progenitor que no estará con él en las fiestas, que lo llame a desearle buenos deseos. Si pasa sin sus hijos, no se quede solo, sino con otros miembros de su familia, hermanos, etc. Si usted es un padre que comparte poco tiempo con sus hijos, no los llene de regalos. Salga con ellos, juegue, converse y descubra sus gustos y emociones, etc. Evite críticas o comentarios negativos sobre el otro progenitor o su familia, incluso de su nueva pareja. Tampoco diga “Conmigo la pasarás mejor”. No es una competencia. Decirlo puede hacer que su hijo se sienta culpable o se confunda, advierte Mosquera.

Si son varios...

... dos, tres o más hijos, lo ideal es que pasen juntos, sea con mamá o papá. Esto genera entre los hermanos unión y solidaridad, enfatiza Morán. Espín aconseja que si son bebés de meses, se queden con mamá por los cuidados. En caso de que los niños no quieran despegarse de su madre, por su seguridad emocional, respete eso.

¿Para quién es más difícil?

Cuando se vive un divorcio, a quien más le cuesta asimilarlo es al adolescente, dice Morán, pues ha tenido más vínculos afectivos con sus progenitores. Esto crea una crisis emocional que puede llevarlo al desánimo, desvalorizaciones, etc.; sin olvidar que los niños tienen un grado de afectación, pero la no convivencia por un periodo de tiempo mayor hace que reduzca el dolor de la separación de sus padres.