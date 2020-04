Cuentos cortos de coronavirus para que tus hijos lo asimilen mejor

Quédate en casa y lava bien tus manos son as medidas de prevención que deben de tener muy muy claras tus hijos.

Siguen los días de aislamiento preventivo para frenar los casos de COVID-19 y quizá tus hijos pequeños no entienden las razones por las cuales no pueden salir de casa para ir a jugar con sus vecinitos. Tampoco entiende porqué ya no debe dar besos y demás.

La pregunta es... ¿Le has hablado de este virus, cómo lo has hecho, no tienes ni idea de cómo abordarlo? Pues para ellos hay material didáctico gratuito disponible, elaborado por psicólogas. Son cuentos cortos audibles que te serán de gran ayuda.

¡Hola! Soy el Coronavirus, de la psicóloga Manuela Molina

Ideal para niños de 4 a 6 años de edad. Cuenta con increíbles ilustraciones y una interesante narración, con un lenguaje sencillo, propio para los chicos de estas edades.

El escudo protector contra el Rey Virus, de la psicóloga Guadalupe del Canto

Es adecuado para niños más grandes, de 7 a 8 años. Lo interesante es que personifica al virus y se habla de un escudo protector, elementos que atraen la atención de los pequeños.

Ten en cuenta

La educadora de párvulos y madre, la licenciada Alexandra Delgado, nos da importantes consejos al respecto:

Antes de presentarle algún material a tu hijo, revísalo primero, para que conozcas su contenido, qué lenguaje utiliza, será fácil para la comprensión del infante, es para su edad.

Permítele expresar lo que siente sobre el tema: ¿Cómo te sientes con lo que está ocurriendo?, ¿algo o alguien te preocupa?

La idea es que estén al tanto de este virus, pero que sea información básica, ellos no necesitan conocer el número de contagiados o muertos. Recuerda transmitirles tranquilidad y no estrés. Lo que le debes enseñar es a tener asepsia y no miedo o terror.

Dales tranquilidad, de que tomando las medidas recomendadas por el Gobierno Nacional: quedarse en casa y tomar las medidas de higiene respectivas, saldremos adelante, pero que es importante su colaboración.

No olvides que en ellos es fundamental la frase: Repitiendo, repitiendo... voy aprendiendo.

Por supuesto no te dediques todo el día a hablar del COVID-19. Sigue haciendo tu vida con normalidad.

Otras opciones

Puedes usar la misma información de estos materiales audiovisuales y darle otro giro, por ejemplo jugar con títeres (puedes hacerlos con medias viejas que tengas en casa, le pintas la cara con marcador y si tienes ojos móviles, fantástico). Asimismo pueden hacer dramatizaciones y tú puedes jugar al doctor y el resto de familiares pueden ser los enfermos y alguien debe representar al virus que juntos van a derrotar.

Santiago Santana, enfermero español, ha publicado un video en el canal de Youtube del Consejo General Enfermería. Se trata del 'Juego del Coronavirus' y propone que dibujemos un virus en las manos de nuestros hijos por la mañana y que traten de lavarse frecuentemente, hasta que el gráfico se desvanezca por la noche, así lo reveló el portal de El País.