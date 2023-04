La pandemia por la COVID-19 cambió la forma de vivir de muchas personas, pero... ¿habías escuchado que lo hiciera con la situación de un peluche? EXPRESO te lo cuenta: se trata de Kiwi, una réplica esponjosa del ave y mascota oficial de Nueva Zelanda, un país de Oceanía.

Su dueña -o madre como la ‘llama’ en sus publicaciones de Instagram- es Kimberley, una joven que lo recibió como regalo de sus padres al inicio de la emergencia sanitaria.

A ella le gustó el obsequio, al que considera especial porque representa también a su población, pues los neozelandeses son conocidos como kiwis. Sin embargo, inicialmente lo dejó en su habitación, hasta que le surgió la idea de recorrer el país en compañía de su ‘hijo’, durante el 2020, cuando el mundo enfrentaba la más dura lucha contra el coronavirus.

“Kimberley me prometió que pronto me llevará a algunas aventuras geniales y no puedo esperar...”, ‘dijo’ el muñeco en un post.

La historia empezó cuando los residentes de Nueva Zelanda únicamente podían hacer turismo local y fue así que Kiwi logró visitar toda su nación, que cuenta con alrededor de 5 millones de habitantes, pero hace dos años pudo atravesar fronteras y hasta ahora ha recorrido cinco países en tres continentes.

Hasta el 18 de abril de 2023, su último destino había sido Ecuador y acababa de adentrarse en la región amazónica, luego de pasar por las islas Galápagos y Quito.

Su último destino: Ecuador @KIMBERLEY_AND_KIWI

En la cuenta de Instagram @kimberley_and_kiwi, el protagonista de cada aventura es el peluche. En las imágenes se puede observar a Kiwi en diferentes paisajes, como playas, montañas, nevados y hasta en el salar de Uyuni (Bolivia), el mayor desierto de sal en el mundo.

Los kiwis son aves no voladoras pequeñas, casi del tamaño de una gallina. Viven en los bosques de Nueva Zelanda, buscando bichos en la tierra y hojas muertas.



De Ecuador, el 16 de abril de 2023 publicó fotografías de su paso por las Galápagos. No ha subido más detalles porque, hasta el momento de la elaboración de esta nota periodística, estaba en la selva, sin señal telefónica, de acuerdo a lo que anticipó Kimberley en un breve contacto con EXPRESO, desde Tena, la capital de la provincia de Napo.

Ella anhela que el mundo conozca la historia de Kiwi, a quien trata de mostrar en los mejores ángulos fotográficos, sin filtros, de la forma más natural posible. Ella aparece muy poco en las publicaciones y tiene un motivo: evitarse la presión de tomarse buenas fotos. (SCM)