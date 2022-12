La promesa de cada año vuelve a tocar tu puerta, descubre las recomendaciones que EXPRESO te trae para llevar una vida más saludable, bajar peso o tonificarlo, y que no quede en un anhelo más de año nuevo.

Los microbios intestinales pueden aumentar la motivación para hacer ejercicio Leer más

Empezar a cambiar tu vida por una más saludable no será sencillo, los hábitos no se forman de la noche a la mañana, se adoptan con el tiempo; el mundo fitness es amplio y diverso, no hay una fórmula exacta que seguir. Pero si hay unos tips que pueden ser la clave para encaminarte al éxito en el proceso.

Descubre que tipo de cuerpo tienes

Expertos en la salud han demostrado que la genética tiene mucho que ver en la pérdida o el aumento de peso, así como lo ejercicios, que deben ser adecuados para buenos resultados. La clasificación de los cuerpos se divide en endomorfos, enctomorfos y mesomorfos.

Imagen referencial de tipos de cuerpos. INTERNET

El cuerpo endomorfo tiene un metabolismo naturalmente más lento. Tiende a ser más redondo y fornido. Es posible que una persona con un cuerpo endomorfo sea musculosa, pero el cuerpo tiende naturalmente a almacenar grasa.

Los gimnasios se preparan para tener más clientes en el 2023 Leer más

Luego está el cuerpo ectomorfo que suele ser bastante delgado. Tiene estructuras ósea pequeña y suelen tener hombros y pechos estrechos.

Por su parte, los mesomorfos son los tipos musculosos. Tienden a ser fuertes, con músculos bien definidos. Los mesomorfos son culturistas naturales. Tienen los hombros más anchos y los huesos más pesados que los ectomorfos.

Cambia tus hábitos de alimentación

Una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras será tu mejor aliada para empezar una vida fitness. Recuerda que la poca ingesta de alimentos no garantiza una pérdida favorable de peso, pues se harán presente los atracones de comida por los cambios exagerados; sin contar los problemas a la salud que acarrea esta práctica. Para mejorar este punto de manera permanente se necesita un enfoque en el que se reflexione, sustituya y refuerce.

Reflexione: sobre todos sus hábitos de alimentación, tanto buenos como malos, así como en las cosas que desencadenan que coma en forma poco saludable.

Sustituya: sus hábitos alimenticios poco saludables por otros más saludables.

Refuerce: sus nuevos hábitos de alimentación.

Ten en cuenta las porciones

En tu plato debe haber cabida para 50 % de verduras y hortalizas, 25 % de alimentos proteicos y un 25 % para los carbohidratos.

Recompénsate por un buen trabajo

Si eres una persona que no puedes vivir sin ciertos alimentos no te restingas de ellos, solo elévalos a premios. Puedes comerlo una vez a la semana o un fin de semana que es donde hay más soltura por eventos, fiestas o reuniones. No abuses de las recompensas pues se trata de hacer un buen trabajo.

Todo deber ser combinado con ejercicios

Si bien es cierto que la alimentación abarca gran parte del cambio, la actividad física será primordial al momento de pasarte al lado fit. Cosas tan simples como salir a caminar, trotar o subir y bajar escaleras ayudarán bastante en el cambio.

Debes saber

Para tener mejores resultados en el gym debes consultar que tipos de ejercicios le van a bien a tu tipo de cuerpo. Para no tener un efecto adverso.

No te fijes solo en el peso

No te obsesiones solo con el peso. El cambio vendrá poco a poco; ve estudiándote y sintiendo como vas cambiando, disfruta del proceso. El peso siempre marcará de manera objetiva lo que buscamos.

Hidrátate y evita el consumo de azúcar

Muchas veces las personas relajan la sensación de sed con comida, evita la falsa sensación de hambre y bebe mucha agua. Los pequeños caprichos azucarados como chocolates dulces y caramelos entre otros, también forman parte del problema, evítalos los más que puedas, porque estos llegan a ver más perjudicial que las grasas.

Errores al comer: