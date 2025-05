Día de la Madre sin mamá: cómo recordar con amor a quienes ya no están

El Día de la Madre sin mamá puede ser un desafío emocional. Descubre cómo recordar con amor a las madres que ya no están

El Día de la Madre puede ser uno de los momentos más difíciles para aquellos que han perdido a su mamá. La fecha, llena de recuerdos, puede convertirse en un momento doloroso por la ausencia de ese ser querido. Sin embargo, según la psicóloga Nabila Bellio, la clave para atravesar este día está en recordar desde el amor, no solo desde el dolor. Es posible transformar el sufrimiento en una celebración de lo vivido, dice Bellio.

Para muchos, el duelo por la muerte de una madre es un proceso complejo y único. En su trabajo con personas que atraviesan este tipo de pérdida, Bellio ha sido testigo de cómo el dolor puede manifestarse de diversas formas, pero destaca que es necesario atravesar ese dolor para poder sanar. "El duelo no se trata de olvidar, se trata de encontrar una nueva manera de estar en el mundo", explica.

El duelo por una madre: una experiencia personal y única

Cada persona vive el duelo de manera diferente, y no existen reglas fijas para atravesarlo. En palabras de la psicóloga, el duelo no es una enfermedad, sino una reacción natural ante la pérdida de un ser querido. Aunque las etapas del duelo, como la negación, la tristeza o la aceptación, han sido ampliamente estudiadas, Bellio aclara que este proceso no sigue un camino lineal. "El dolor puede aparecer en momentos distintos, y eso es completamente normal", afirma.

El reto en fechas como el Día de la Madre es permitir que el dolor se exprese, pero sin quedarse atrapado en él. Bellio subraya que la sanación es posible cuando uno logra recolocar a esa persona en su corazón, pero de manera distinta. El amor por la madre no desaparece con su partida, y hay formas de honrar su memoria sin que la tristeza sea la única protagonista.

Te invitamos a leer | ¿Qué hacer si tu mamá está lejos en su día? Ideas para celebrarla a distancia

El Día de la Madre es una oportunidad para recordar a mamá con amor, a pesar de la ausencia. CANVA

Superar el duelo sin culpabilidad

Un tema recurrente en las personas en duelo es el sentimiento de culpa, especialmente cuando creen que deben continuar viviendo su vida como si nada hubiera cambiado. El miedo a "olvidar" a la madre puede generar angustia, sobre todo en un entorno social que exige aparentar fortaleza.

"Muchas veces, la sociedad dicta lo que se espera de nosotros en duelo: que lloremos, que nos vistamos de negro, que estemos tristes todo el tiempo. Pero eso no es cierto", afirma Bellio. El duelo no se define por lo que se muestra, sino por lo que se siente internamente. Las personas en duelo tienen el derecho a sanar a su propio ritmo, sin presiones externas.

Día de la Madre más allá del idioma: lo que representa mamá en las culturas indígenas Leer más

La psicóloga recuerda que, aunque algunas personas encuentran consuelo en rituales como visitar el cementerio, otras prefieren recordar a su madre de maneras más personales, como cocinando sus platos favoritos o compartiendo anécdotas con familiares y amigos. Cada persona debe preguntarse qué le ayuda, no qué le dictan los demás.

La importancia de los límites emocionales

Uno de los mayores desafíos durante el duelo, especialmente en fechas como el Día de la Madre, es la presión de familiares y amigos. "Te dicen que debes visitar el cementerio, o que debes sentirte triste. Pero lo cierto es que cada persona tiene su propio camino para procesar la pérdida", comenta Bellio. Aprender a poner límites y respetar los propios sentimientos es clave para no ceder a las expectativas ajenas.

Según Bellio, las personas en duelo deben sentirse libres de decidir cómo vivir esas fechas significativas, incluso si eso significa no seguir las tradiciones o expectativas familiares. "El duelo no tiene un calendario", explica. "Cada quien tiene el derecho de vivirlo como pueda y necesite."

Honrar la memoria de mamá en el Día de la Madre es una forma de mantener su amor vivo, incluso en su ausencia. CANVA

¿Cómo saber si el duelo está siendo saludable?

El duelo puede ser complicado si se prolonga demasiado en el tiempo, o si las emociones se reprimen. La psicóloga sugiere estar atentos a los signos que indican que el duelo no está siendo manejado adecuadamente, como la incapacidad para avanzar en la vida cotidiana o la intensificación del dolor con el paso de los meses.

Es fundamental buscar ayuda profesional si el duelo se vuelve abrumador, especialmente cuando interfiere con la vida social, laboral o emocional de la persona. La intervención adecuada puede ser crucial para prevenir complicaciones más serias.

Afrontando el Día de la Madre con esperanza y amor

El Día de la Madre puede ser un desafío para aquellos que han perdido a su mamá, pero con el apoyo adecuado y el reconocimiento de sus propios sentimientos, es posible vivirlo de manera más llevadera. Recordar a mamá desde el amor, dar espacio al dolor, y permitirse vivir el duelo a su propio ritmo son pasos fundamentales hacia la sanación.

No se trata de olvidar, sino de honrar la memoria de las madres de la manera más genuina y respetuosa. Como dice Bellio, "el amor perdura más allá de la muerte". Y en ese amor, siempre habrá espacio para recordar con alegría lo que se dio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!