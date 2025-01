Despiden a mujer por video donde se burla de migrantes deportados de EE. UU.

Las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos han sido motivo de debates, especialmente tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. Las deportaciones masivas han generado controversia, no solo por la separación de familias, sino también por el trato que reciben los migrantes en el proceso.

Mientras algunos respaldan estas medidas, otros muestran empatía por quienes ven truncados sus sueños al ser expulsados del país. Sin embargo, un video publicado en TikTok por April Martinson desató una ola de indignación en redes sociales. En la grabación, Martinson se burló abiertamente de los migrantes deportados, provocando una reacción inmediata entre los usuarios.

El video que le costó el empleo "No tengo simpatía, me estoy riendo de ti."



Más desempleo e inseguridad en Ecuador por las deportaciones de Estados Unidos Leer más

El video mostraba a Martinson expresando comentarios despectivos hacia los deportados y sus familias. “No me importa que las familias estén separadas. Si alguien está siendo deportado en realidad lo encuentro gracioso, me consuela mucho, no siento ninguna simpatía por tu hijo que podría crecer sin un padre porque fue enviado de vuelta a México o a otro lugar”, dijo en su mensaje.

Sus palabras generaron una avalancha de críticas, con usuarios acusándola de insensible y discriminatoria. Las redes sociales no tardaron en identificar su lugar de trabajo, Bidadoo, una empresa de subastas industriales. La presión pública llevó a la compañía a tomar una postura firme y emitir un comunicado desvinculándose de sus declaraciones.

Bidadoo responde y toma acciones inmediatas



Ante la creciente polémica, Bidadoo dejó claro que no toleraría ningún tipo de comportamiento que fuera en contra de sus valores corporativos. En su comunicado, la empresa aseguró que las opiniones expresadas por Martinson eran "profundamente ofensivas" y que no reflejaban la cultura organizacional.

"Hemos tomado medidas decisivas. Se ha informado del incidente a la policía y al FBI para que vigilen y se ocupen de cualquier riesgo o amenaza potencial. Se ha contactado a la persona involucrada y ya no forma parte de Bidadoo", expresó la compañía, confirmando su despido inmediato.

Estados Unidos deportó más de 32.000 migrantes a Ecuador entre 2023 y 2024 Leer más

Además de perder su empleo, el caso fue reportado a las autoridades para evaluar si representaba algún tipo de amenaza. Mientras tanto, las críticas hacia Martinson continúan, con numerosos usuarios exigiendo consecuencias más severas por sus declaraciones.

El incidente ha reavivado la discusión sobre la libertad de expresión y sus límites en un entorno digital. Para muchos, la decisión de despedir a Martinson fue acertada, pues consideran que sus comentarios promovían el odio y la discriminación.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.