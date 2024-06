Descubre los alimentos que tienen más vitamina C que la naranja

La vitamina C es un nutriente esencial para el cuerpo humano y se lo obtiene a través de una adecuada alimentación

En el mundo de la nutrición y la salud, hay ciertos nutrientes que destacan por su importancia fundamental para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. Entre ellos, la vitamina C se presenta como un elemento esencial que merece especial atención debido a sus múltiples beneficios para la salud.

La vitamina C desempeña una variedad de roles vitales en el organismo. Uno de los más importantes es su poder antioxidante, que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Este efecto antioxidante no solo contribuye a prevenir enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y cáncer, sino que también fortalece el sistema inmunológico, siendo un aliado clave en la lucha contra enfermedades e infecciones.

Además, es crucial para la producción de colágeno, una proteína esencial para la salud de la piel, los huesos, los cartílagos y los vasos sanguíneos. Mantener niveles adecuados de colágeno contribuye a mantener la elasticidad de la piel y la integridad estructural de los tejidos, promoviendo así una apariencia saludable y juvenil.

De acuerdo con información proporcionada por Medline Plus, un recurso de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, se enfatiza que la vitamina C es esencial para el crecimiento y la reparación de tejidos en todas las áreas del cuerpo.

Otro aspecto destacado de la vitamina C es su papel en la absorción de hierro, especialmente el hierro no hemo presente en alimentos de origen vegetal. Esta vitamina ayuda a aumentar la absorción de hierro en el cuerpo, lo que es crucial para prevenir la anemia y mantener niveles óptimos de energía.

A pesar de su importancia, el cuerpo humano no puede producir vitamina C por sí mismo, por lo que es crucial obtenerla a través de la dieta. Fuentes comunes de vitamina C incluyen cítricos como naranjas y limones, así como otras frutas como fresas y kiwis. Además, vegetales como el brócoli, los pimientos y las espinacas también son excelentes fuentes de esta vitamina.

Cítricos como las naranjas son fuentes de vitamina C. PEXELS.

Alimentos que tienen más vitamina C que la naranja



Aunque las naranjas son conocidas por ser una excelente fuente de vitamina C, hay varios alimentos que contienen aún más cantidad de esta vitamina por porción. Aquí hay algunos ejemplos:

1. Guayaba

Las guayabas son una de las fuentes más ricas en vitamina C. Una sola guayaba puede contener más de 200 mg de vitamina C, mucho más que una naranja.

La guayaba es una gran fuente de vitamina C. PEXELS.

2. Brócoli

El alimento que genera opiniones encontradas contiene 110 miligramos de ácido ascórbico por cada 100 gramos. Los expertos subrayan que sus nutrientes se aprovechan óptimamente cuando se consume crudo o cocido al vapor.

3. Pimientos

Especialmente los pimientos rojos y amarillos son excelentes fuentes de vitamina C. Una porción de pimiento rojo puede proporcionar más de 150 mg de vitamina C.

4. Kiwi

Los kiwis son otra fruta que contiene una gran cantidad de vitamina C. Un kiwi grande puede tener alrededor de 70-90 mg de vitamina C.

5. Fresas

Las fresas son una opción deliciosa y saludable que también son ricas en vitamina C. Una taza de fresas proporciona alrededor de 85 mg de vitamina C.

Una taza de fresas proporciona alrededor de 85 mg de vitamina C. PEXELS.

6. Papaya

La papaya es otra fruta tropical que es una excelente fuente de vitamina C. Una porción de papaya puede contener alrededor de 90 mg de vitamina C.

7. Perejil

Este ingrediente se caracteriza por su uso en cantidades reducidas en las recetas. A pesar de esto, es importante tener en cuenta que contiene 133 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, lo que lo convierte en una excelente opción para agregar a ensaladas o espolvorear sobre salsas, hummus, entre otros platos.

8. Uva

Continuando con las frutas, aunque la uva ha sido objeto de críticas por su contenido elevado de azúcares, su aporte de 90 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos la convierte en una opción valiosa para aumentar la ingesta de este nutriente en el cuerpo.

9. Arándanos

Estas diminutas frutas son una excelente fuente de antioxidantes, con un contenido promedio de 170 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos.

10. Coles de Bruselas

Las coles de Bruselas son ricas en vitaminas y minerales esenciales para la salud, incluyendo vitamina C, vitamina K, vitamina A, ácido fólico, potasio y manganeso. Además, son una excelente fuente de fibra dietética, lo que promueve la salud digestiva al favorecer la regularidad intestinal y prevenir el estreñimiento.

