Denise Aguilar Game: Su vida es rosa y café

Desde niña el aroma del café la sedujo, siempre le causó curiosidad. Pero es a los 25 años que se apasiona por el ‘oro líquido’. Trabajaba para una aerolínea y sus horarios difíciles hicieron que este producto se convirtiera en su aliado a la hora de despertarse. Lo curioso es que sin conocimientos sobre el tema, podía percibir y analizar sus características, si tenía buen aroma, cuerpo; así como detectar errores, como si se había quemado un poco, entre otros detalles. Desde entonces decidió capacitarse y estudiar barismo. Fue alumna de Kim Ossenblok, barista y escritor belga, Tercero del Mundo en Cata de Café 2012.

Otras de sus pasiones es el arte. Manifiesta que le gustaría ser curadora de arte. Suspira con solo imaginar eventos en los cuales fusione exposiciones con su bebida predilecta.

La moda también le atrae. Es muy fashionista y describe su estilo como clásico y vanguardista. Es más, puede basarse en el arte cuando arma un look. “Veo un cuadro con ciertos colores, luego lo visualizo en la ropa y cómo se me vería”. A los 18 años empezó su carrera en el modelaje y trabajó para varias marcas, aunque no hizo mucho pasarelas por su estatura (1,60 metros).

Su accesorio favorito son los zapatos y carteras. También le fascina los accesorios de manos y cuello. Cortesía

Crecimiento integral

Le encanta correr, ejercitarse y tomar jugos detox. También leer, escribir poesía e instruirse constantemente. Pero no descuida su espíritu, al que nutre con la Biblia. Asegura que es una mujer de fe y que su cafetería es una respuesta del cielo, que se dio en el tiempo perfecto de Dios y con las personas indicadas: su madre, quien elabora los postres, y su hermana, encargada de la cocina y la administración.

Amante de los animales

Es tanta su sensibilidad hacia ellos que verlos abandonados o maltratados le afecta. Apoya las acciones de Refugio Pana y no está de acuerdo con las funciones en los circos y acuarios, las considera una humillación para las especies, que se ven obligadas a ejecutar trucos, pues de no hacerlo las golpean o no les dan de comer. “Los animales no deben estar encerrados, ellos también mueren por depresión”.

Personal

- Guayaquileña de 34 años.

- Estudió Comunicación Corporativa en la UEES y Barismo en la Escuela Educare de Escoffe.

- Conoce más de 20 países. Su favorito es Francia.

Denise ha sido imagen de importantes marcas nacionales. Cortesía