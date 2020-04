Coronavirus en Ecuador: La periodista María Cecilia Largacha dio positivo

Samantha Mora: "El doctor me dijo que debía calmarme" Leer más

María Cecilia Largacha, periodista de Ecuavisa, dio positivo por coronavirus, según informó a través de Twitter. “Finalmente tengo el resultado de mi prueba: Positivo para Covid-19. Me ha dicho que, pese a tener 20 días aislada, y a no tener síntomas, no puedo abandonar aún el aislamiento”, escribió en la publicación que acompañó con una foto del examen médico.

"Están coordinando una segunda prueba para la semana siguiente, porque hay casos de personas que siguen dando positivo hasta 37 días después. Por ahora, solo puedo rezar para que esa segunda prueba se haga y salga negativa", agregó la comunicadora social.

Finalmente tengo el resultado de mi prueba: Positivo para Covid19. @Salud_Ec me ha dicho que, pese a tener 20 días aislada,y a no tener síntomas, no puedo abandonar aún el aislamiento. pic.twitter.com/ATNlZz3xbm — Ma. Cecilia Largacha (@MaCecilia_L) April 11, 2020

Pese a sus resultados, Largacha motivó a la personas que están atravesando una situación similar con un mensaje: "Mucha fuerza a todos los que están (estamos) luchando contra este virus. Esto también pasará".

Por otra parte, la periodista agregó que no presentó síntomas. "Algo de carraspera, inapetencia y nada más. Les juro que si no me hacía la prueba, nunca me hubiese enterado que portaba el virus", finalizó.