¿Daddy sneakers? De qué se trata esta tendencia y cómo lucirla

Retrocediendo a los años 90, las zapatillas New Balance.

El mundo de la moda siempre ha tenido una fascinación por revivir estilos del pasado, y los "Daddy Sneakers" no son la excepción. Estos zapatos deportivos, conocidos por su aspecto robusto y un tanto anticuados, han regresado con fuerza en la moda actual.

Aunque alguna vez fueron asociados con la estética despreocupada de los padres de los años 90, hoy en día han sido rediseñados por las principales marcas de calzado deportivo, capturando la atención tanto de celebridades como de influencers. Pero, ¿de qué se trata realmente esta tendencia y cómo podemos incorporarla en nuestro estilo diario?

¿Qué son los Daddy Sneakers y por qué están de moda?



El término "Daddy Sneakers" hace referencia a esos voluminosos y retro tenis que muchos padres solían usar en los años 80 y 90. Se caracterizan por su apariencia robusta, con suelas gruesas y un diseño que mezcla colores llamativos con tonos neutros. Lo que comenzó como una broma en las redes sociales, al referirse a estos zapatos como "los que usaba tu papá cuando era joven", ha evolucionado en una de las mayores tendencias de moda de los últimos años combinado la nostalgia y funcionalidad.

¿Cómo lucir los Daddy Sneakers?

Incorporar los Daddy Sneakers en tu vestimenta no tiene por qué ser complicado. Estos zapatos son, sorprendentemente, muy fáciles de combinar. Aquí te ofrecemos algunas sugerencias:

Con baggy jeans: Los Daddy Sneakers destacan especialmente cuando los combinas con jeans anchos. Los pantalones tipo baggy, que también han resurgido en la moda, funcionan a la perfección con el volumen de estos zapatos, creando un equilibrio en el outfit.

Leggings: Para un look más deportivo y casual, los Daddy Sneakers añaden un toque retro al atuendo, haciéndolo más interesante y estilizado.

Vestidos o faldas: Una de las formas más frescas de llevar, el contraste entre la feminidad de las prendas y el estilo robusto de los sneakers crea una mezcla única y moderna que nunca pasa desapercibida.

Conjuntos monocromáticos: Si prefieres un enfoque más minimalista, opta por conjuntos de un solo color, permitiendo que los Daddy Sneakers sean el punto focal de tu look.

Los modelos más populares del mercado

La popularidad de los Daddy Sneakers ha llevado a diversas marcas a lanzar sus propias versiones, cada una con su toque personal. Aquí te presentamos algunos de los modelos más icónicos y sus características:

Modelo popular de Nike M2K Tekno. Nike

Nike M2K Tekno

Precio: $ 120

Año de lanzamiento: 2018

Inspirado en los modelos Nike Monarch, el M2K Tekno combina lo mejor del estilo retro con una paleta de colores vibrantes. Es una opción asequible y perfecta para quienes buscan sumarse a la tendencia sin gastar demasiado.

Modelo New Balance 990v6. New Balance

New Balance 990v6

Precio: $ 200

Año de lanzamiento: 2023

New Balance siempre ha sido conocida por su enfoque en la comodidad, y las 990v5 no son la excepción. Estas zapatillas ofrecen un look clásico, combinando lo mejor de la funcionalidad con un diseño retro, ideal para quienes buscan comodidad sin sacrificar estilo.

Fila Disruptor II Premium, modelo inspirado en un estilo clásico de FILA lanzado por primera vez en 1998. FILA

Fila Disruptor II Premium

Precio: $ 70

Año de lanzamiento: 2018

Con su silueta robusta y su distintiva suela dentada, las Fila Disruptor II Premium son una opción asequible que ha ganado popularidad entre los amantes del street style. Su diseño atrevido y retro las convierte en el complemento perfecto para cualquier look.

