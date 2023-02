Brisa y paz en su casa de la playa

Para aquellos que en estos meses de sol desean desconectarse de la rutina diaria y optan por estar cerca del mar y la arena en las vacaciones, su estancia les debe brindar la misma frescura y paz que sienten al estar cerca de la orilla, por eso es imperativo que al recrear una ambientación playera lo primero que deben considerar es elegir las piezas decorativas funcionales y novedosas que le otorguen comodidad a su hogar.

Cocina de revista: tendencias 2023 Leer más

A criterio de la decoradora de interiores Odeth Sarmiento, los materiales que no deberían faltar son la madera y el concreto. La primera por su color, tiende a ser combinable con varios colores, pero hay que tener cuidado con este elemento, ya que no es tan duradero cuando está expuesto al clima de la zona costera. Para suplantar esto, el cemento es el ideal para esas condiciones abrasivas con los objetos, por lo que no necesitará de mucho mantenimiento. Otros elementos que le pueden acompañar son la cerámica y el porcelanato. Sarmiento recalca que al elegir estos materiales se debe tener en cuenta qué tan resistentes son a la humedad y al calor.

Los detalles más pequeños le dan vida a un espacio. Cortesía

Los ornamentos

Para crear el ambiente perfecto, los especialistas de De Prati consideran importante la decoración de la sala y el comedor. Para ello se puede contar con elementos como floreros de cerámica y de vidrio, centro de mesa, portarretratos, placas de madera, espejos, lámparas, entre otros objetos que se fusionarán correctamente con el mobiliario para crear cualquier tipo de estilo, acorde al gusto de cada persona.

Las flores siempre son el toque perfecto para otorgarle vida a su estancia. internet

Un toque verde a su habitación

Simpleza y elegancia al estilo Shaker Leer más

Otro de los infaltables dentro del hogar son las plantas, indispensables para este clima, ya que por sus características de absorber la humedad y los gases tóxicos purifican la oxigenación dentro de la estancia. Al momento de elegirlas se debe considerar los vientos salinos, tierras arenosas y las altas temperaturas a las que pueden estar expuestas. Por eso se recomienda elegir plantas trepadoras como la hiedra, los cactus, las palmeras y flores (como las petunias y geranios) que además de ser resistentes le dan una explosión de color al ambiente.

Tome en cuenta