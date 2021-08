El bigote en la mujer, a debate

No se trata de un trastorno hormonal. Simplemente un día, la instagramer británica Joanna Kenny optó por dejar crecer vello encima de sus labios y, no conforme con ello, lo tiñó para que se notara más. Aun cuando hay diferentes métodos de depilación, tal parece que se negó a incluirlos en sus hábitos, pues su fin ha sido normalizar el vello.

No es la primera vez que hace este tipo de posteos. En su cuenta, con más de 80 mil seguidores, se puede ver imágenes de su piel con acné o axilas sin depilar, posteriormente retocadas con Photoshop para, a la vez, demostrar que no todo lo que se ve en redes sociales es real. Asimismo, capta audiencia con fotos semidesnuda en las que normaliza su talla plus.

Esto lo hace bajo la premisa de que hay que amar el cuerpo, aceptarse y no seguir estándares de belleza. Pero ahí entra en contraposición la idea de que amarse es también cuidarse. Y así lo han demostrado miles de mujeres a quienes les gusta seguir un régimen alimenticio saludable, pues están conscientes de lo que puede acarrear la obesidad (al contrario de lo que promueve Joanna Kenny) o asisten a un spa porque les gusta consentirse.

Quizá el revuelo que provoca queda solo en redes sociales. Cada quien elige lo mejor para sí misma. Sin embargo, ¿es posible que el bigote femenino se normalice? ¿Es viable esto en países latinos donde las mujeres son más asiduas a cuidar su imagen? o ¿fue un acto de marketing por parte de la influencer para captar más seguidores?

Ante estas interrogantes, dos expertas nos dan sus comentarios.

Opiniones

creo que este tipo de acciones hacen que las mujeres tengan más confianza en sí mismas, de mostrarse reales y auténticas y quede poco a poco en el pasado el estereotipo de que los cuerpos perfectos no deben tener vellos”.

Ericka Borja || Maquillista y asesora de imagen especializada en España.

!Que a las mujeres hay que dejar de verlas bajo una imagen de perfección es lo que rescato de esta viralización. Las personas deben ser apreciadas tal cual son, reales, sin ser producidas u operadas, eso ayuda a otras que quizás tengan problemas o complejos. ¿Pero, hasta qué punto lo del bigote es realista a nivel comercial? No lo veo viable en los hábitos de la mujer latina; es más vanidosa que la europea o la norteamericana, hay cosas que difícilmente cambiarán en el mercado ecuatoriano”.

Denisse Klein || Directora de agencia de modelos Klasse.

