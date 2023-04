Un adorable Shiba Inu ladra en Twitter

A nuestro habitué Elon Musk le gusta hacer cosas atrevidas, más bien transgresores, y esta semana resolvió que había algo más para cambiar en Twitter: su imagen. Muchos se sorprendieron cuando abrieron la aplicación en la versión de escritorio y vieron a un adorable perro Shiba Inu en vez del tradicional pajarito azul. De pronto algunos creyeron que estaban siendo hackeados.

Pues no. El can de origen asiático es también la imagen del dogecoin, una criptomoneda creada a modo de burla en 2013 y de la que Musk ahora asegura tener una cantidad considerable. Pero parecería que el magnate más querido (y odiado, también) de nuestros tiempos no da puntada sin dedal, porque tras el cambio, la cotización del dogecoin subió un 26 %.

Por ahora el cambio no se ha visto en las versiones móviles. ¿Se nos quedará el Shiba Inu en Twitter? Habrá que ver.

En todo caso, la criptomoneda dogecoin se disparó el lunes. La cotización del dogecoin llegó a subir más de un 26 % en una aparente reacción a este movimiento de la empresa de Elon Musk, que en el pasado ya ha promocionado a menudo esta criptomoneda, aceptando incluso para la compra de accesorios de Tesla, la compañía de vehículos eléctricos que dirige.

Musk ha dicho en más de una ocasión que es propietario de dogecoins y el año pasado fue demandado por un inversor que lo acusaba de inflar de forma ilegal el precio de la criptomoneda, una de las más volátiles del mercado. Al cierre del mercado bursátil el pasado viernes, el dogecoin cotizaba casi un 90 % por debajo de su máximo histórico, que alcanzó en mayo de 2021.