Las actividades que alegran a los perros

“Un perro cansado, es un perro feliz”, es el lema del Dr. Luis Vera, cirujano zootecnista, con 15 años de experiencia veterinaria, quien da varios consejos para mantener a la mascota alegre, compartiendo acciones que tanto le gustan.

Mantenerlos activos, comprarles juguetes nuevos, darles la comida que aman, sacarlos a pasear y más, permiten fortalecer los vínculos del can con su cuidador, además de mejorar su socialización, reducir el estrés y la ansiedad.

La mascota está acostumbrada a tener tiempo para sí misma mientras la familia está fuera, así que trata de darle tiempo de descanso durante el día. Como recuerda el conductista de Purina, el Dr. Francois Martin “No es buena idea cambiar la rutina de la mascota y darle mucha socialización.

Las mascotas no son niños. No hay que mantenerlos ocupados con actividades todo el día”. Es importante tener en cuenta que no todos los lugares pueden ser aptos para tu mascota. Por ejemplo, llevarla a un centro comercial o a un restaurante que esté lleno de gente y ruido puede causarle estrés.

PASEAR

Lo que más le alegra a un perro es oír a su amo decir palabras como “calle”, “vamos” o cuando ven que coge la correa para sacarlos a pasear. Así, al momento de salir van a dejar sus huellas, olfatear olores distintos, correr al parque con sus juguetes, liberar la energía y conocer a otros de su misma especie.

“Lo más importante es que lo saquen a pasear, por eso incentivo a sus tutores que saquen a sus perros mínimo 30 minutos por la mañana y 30 por la tarde. Esa es la mayor felicidad para ellos”, dice el profesional. Agrega que, tal como pasa con los humanos cuando salen de sus hogares para cambiar de ambiente, lo mismo pasa con los canes.

COMER

Una investigación realizada por un equipo de expertos de la Universidad de Florida, comprobó que los perros anteponen la comida a cualquier otra cosa. El alimento es su fuente de alegría Por eso, a la hora de comer siempre hay que atenderlos primero a ellos.

“Le ponemos su balanceado o dieta BARF, ellos saben que es la hora de la comida y es otra alegría. También le aconsejo a los tutores de mis pacientes que luego de que coman los saquen a pasear y esa felicidad será doble para la mascota”, explica el veterinario. En ese momento aprovechan también para hacer sus necesidades.

REVOLCARSE

No hay perro que se resista a un charco. Con seguridad se meterá para revolcarse y salir sucio. Este comportamiento instintivo de su especie los estimula físicamente. Meterse en lugares lodosos les permite mantener su olor “Si lo quiere hacer, no se lo impidas, deja que disfrute (...) evitar problemas de salud”.

JUGAR

Sin importar la edad que tengan, los canes aman jugar, por lo que brindarles juguetes nuevos los hará muy felices, sobre todo, si su humano los acompaña en esas actividades. Los mejores juguetes son las pelotas

