Zaida Rovira: "“El MIES tenía convenios con fundaciones de papel”

Ecuador tiene la meta de disminuir la desnutrición infantil, desigualdades, violencia, drogas y problemas de salud que perjudican el crecimiento de sus pequeños. Para eso, creó guarderías estatales para ofrecer un sano desarrollo a familias de extrema pobreza. Pero sus trabajadoras denuncian irregularidades y corrupción.

En todo el país hay 301.945 menores entre 0 y 3 años que son atendidos por el Gobierno Nacional, a través de educadoras que son contratadas por fundaciones mediante convenio con el Estado. Sin embargo, estas mujeres denunciaron abusos y delitos por parte de dichas organizaciones.

- Cada vez y cuando tenemos educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) protestando por el atraso en el pago de los sueldos.

- Nosotros cogimos un ministerio con una deuda muy grande de más de $ 25 millones, una deuda que no es de este Gobierno y se arrastra de la administración anterior. Hemos pagado con un gran esfuerzo 22,3 millones de dólares. Quedaría un saldo restante de 3 millones de dólares.

- ¿Qué pasa si se acaba el Gobierno? ¿La deuda se mantiene? ¿Hasta que asuma una nueva administración será el mismo problema?

- Realmente no porque nosotros estamos reconociendo (la deuda), hemos pagado lo correspondiente del Gobierno, eso no quiere decir que vamos a dejar de pagar en esos meses. Estamos esperando que se apruebe la proforma presupuestaria y recibir las asignaciones que nos corresponden.

- Insisto con ellas porque denuncian que los cooperantes les retienen el sueldo. ¿De qué sirve que paguen si no llega su parte y son quienes atienden a los menores?

- Cuando es así quisiera que denuncien. Es que al llegar a esta institución me encontré con una gran cantidad de irregularidades que lamentablemente se dan en los convenios de servicios para niños y niñas.

- ¿Qué irregularidades?

Hubo una fundación fantasma que tuvo 100 convenios, otra que se le llevaba el sueldo a las educadoras Zaida Rovira Ministra de Inclusión Económica.

- El MIES había firmado convenios con una gran cantidad de fundaciones de papel, fundaciones fantasmas que no tenían ni oficinas. Hubo una fundación con la que llegamos a tener 100 convenios. Una fundación que no existía por ningún lado. Encontramos fundaciones que pertenecían a servidores de la institución; que tenían varios servicios, que les cobraban ‘vacunas’ a las educadoras, que se les llevaban todo el sueldo. Ellas fueron víctimas de bandas delictivas porque estas no son organizaciones sociales, son bandas delictivas. Y todas esas las hemos cerrado.

- ¿Cuántos convenios se han cerrado?

- A nivel nacional, yo me atrevería a decir que hemos terminado convenio con alrededor del 80 % de las fundaciones del universo total de los servicios que tenemos en cuanto a los CDI y CNH (Creciendo con Nuestros Hijos).

- Pero un aproximado...

- En una institución de casi 12.000 servidores y servidoras, es muy difícil estar atrás de cada uno de ellos. Sin embargo, hemos logrado 477 convenios con Gobiernos Autónomos Descentralizados que antes no los teníamos, y si existían no llegábamos ni a 30 convenios.

- ¿Cuántos falta cerrar?

- Todavía tenemos que seguir investigando, indagando y ubicando a las personas que fueron víctimas de estas bandas delictivas, porque estas no son organizaciones sociales, son bandas delictivas.

- ¿Las tienen identificadas?

Denuncien por favor. Tenemos una línea gratuita, 1800 - 002 - 002, con la identidad del denunciante totalmente reservada. Zaida Rovira Ministerio de Inclusión Económica.

- Tenemos información de que hay otros puntos, algunas provincias, pero por motivos de seguridad y de los procesos investigativos no los puedo decir abiertamente, pero estamos realizando las diligencias y en poquísimo tiempo tendremos otros detenidos.

- ¿Cuántos procesos administrativos han iniciado y cuántas denuncias han puesto en la Fiscalía?

- Tenemos tres denuncias de Fiscalía en este momento y seis procesos administrativos.

- ¿Cuáles son los delitos?

- Suplantación de identidad, falsificaciones de documentos y utilización de documentos públicos, porque incluso logramos descubrir a personas en delitos flagrantes que utilizaban credenciales de la institución y se hacían pasar por sus funcionarios de Quito, iban a las coordinaciones zonales y hacían requerimientos para la firma de nuevos convenios.

- ¿Qué pasa con los niños que eran atendidos con las fundaciones falsas cerradas?

- No es que se cierran los convenios y se desapareció el servicio. Los convenios se pasan a otro cooperante, de tal forma que el servicio siempre se va a seguir dando. Lo que se hace es que estos niños ya no van a estar bajo esta fundación.

- ¿Por qué son llamativas estas fundaciones para la corrupción?

- Porque ellos tienen que poner una contraparte del presupuesto, es el 20 %, y nosotros ponemos el 80 %. Así les hicieron tanto daño a nuestros niños. Ahora procuramos que sea con Gobiernos Autónomos Descentralizados. Pero esto no está escrito en piedra, se termina en el momento en que mis coordinadores, directores distritales o yo detectamos irregularidad.

- ¿Cuántos menores son atendidos en la actualidad?

- Son 301.945 niños y niñas y hasta el momento tenemos 650 convenios firmados, principalmente con Gobiernos Autónomos Descentralizados.

- ¿Qué ocurrirá con las educadoras que también son víctimas del crimen? ¿Nuevos desempleados?

- Eso es importante porque entre ellas y los menores se ha generado un vínculo. Entonces, primero les pido que denuncien sin temor. Tenemos la línea gratuita 1800-002-002, se guardará la reserva de su identidad. Y téngalo por seguro que voy a valorar sus carpetas, su trayectoria, porque no es que desaparecieron estas partidas. No vamos a hacer eso.

Perfil de la entrevistada

Titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), abogada especializada en derechos humanos y sistemas de protección. Coordinadora de la Defensoría del Pueblo desde 2011 en diferentes provincias. Fue subdirectora regional de mediación en la Procuraduría General del Estado. Docente universitaria, activista social y mediadora certificada del Consejo de la Judicatura.

