A través de un comunicado, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, informó que, para el próximo miércoles 9 de noviembre, fecha en la que el exministro sentenciado por corrupción, Carlos Pareja Yannuzzelli, deba acudir a la Asamblea Nacional, “se brindará la seguridad necesaria y las garantías correspondientes” para su traslado.

El caso contra Nilsen Arias apunta hacia exfuncionarios Leer más

Yannuzzelli, sobre quien pesa seis sentencias por delitos como peculado, tráfico de influencias, cohecho, asociación ilícita, y peculado, ha sido llamado a comparecer esta semana la Comisión de Fiscalización por su presidente Fernando Villavicencio para explicar sobre su colaboración eficaz dentro de las investigaciones en torno a los casos Petrochina y la entrega del Campo Auca.

En el caso Petrochina se investiga una trama de corrupción por la preventa de petróleo que no se realizó al precio referencial internacional, lo que generó millonarias pérdidas para el Estado ecuatoriano. “Carlos Pareja Yannuzzelli, tiene que contar de forma documentada, una historia aún no revelada sobre la cooperación eficaz suscrita en 2017, la cual no fue ejecutada. El centro de esa cooperación fue el caso Petrochina”, publicó Villavicencio.

“Capaya” acudirá a la Asamblea este miércoles 9 de noviembre a las 10:30.