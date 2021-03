Yaku Pérez a sus votantes: “Haced lo que su conciencia determine”

Ni para un lado ni para otro. El excandidato a la Presidencia por el movimiento Pachakutik, Yaku Pérez, agradeció la tarde de este 18 de marzo de 2021 a sus casi dos millones de votantes y dio a conocer su postura para la segunda vuelta.

“Yo no ordeno, no dispongo. Haced lo que su conciencia determine. No obstante, no fio ni confío en los candidatos finalistas” se puede escuchar a Pérez en un video pregrabado.

El aspirante por Pachakutik volvió a acusar al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de “truncar la esperanza de un pueblo”. Visiblemente resignado, dijo que los líderes están para orientar, sugerir y recomendar y en ese contexto ratificó que no apuesta ni por Andrés Arauz (Unes), ni por Guillermo Lasso (CREO- PSC).

“Somos la tercera vía: comunitaria, ecológica, antiextrativista, feminista. La izquierda que respeta los derechos de la naturaleza, que respeta los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios. Esa izquierda no sectaria, ni dogmática o fundamentalista, sino holística”, manifestó.

Con ese video, Pérez rompió un silencio que inició el lunes pasado, luego de que el TCE le negara el pedido de recontar más de 20.000 urnas en las que, según el aspirante, había irregularidades.

Ese día el abogado de Pachakutik, Julio César Sarango, junto con el coordinador del movimiento, Marlon Santi anunciaron, sin él, que harían un pedido de aclaración a la sentencia de los jueces, recurso que luego de ser atendido no cambió el fallo del TCE.

El martes pasado, al inicio de la campaña de segunda vuelta, Lasso lo invitó públicamente a dialogar. Dijo que esta conversación ya no era por el tema electoral, sino sobre el futuro del país.