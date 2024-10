Wilman Terán le dice a su juez que no sea un “fantoche”

Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis, pide al juez Manuel Cabrera que le revoque la orden de prisión preventiva en su contra porque, según el expresidente de la Judicatura, ha sido llamado a juicio por “hechos totalmente diferentes” a por los que se le formularon cargos.

Su argumento lo dio a conocer de forma escrita, en cuatro páginas llenas de errores ortográficos. “En ninguna parte de la audiencia de formulación de cargos, del 14 y 15 de diciembre de 2023, que bien puede leerla en su totalidad no manifiesta la suma de 2.000000 de dólares para otorgar la libertad a Israel Norero Tigua, entonces yo no me he defendido sobre este tema, por tanto, se me llama a juicio por hechos que no me he defendido y que tampoco he escuchado esa cantidad sino solo y tan solo después de haberse cerrado la instrucción penal, escribió el que también fuera juez de la Corte Nacional de Justicia.

Los argumentos de Wiilman Terán

Fiel a su estilo, pues Terán se ha caracterizado por exabruptos, falta de respeto en las audiencias y el uso de un lenguaje histriónico, pidió al juez que deje el miedo. “Claro está, ya no puede sobreseer, pero puede revocar la orden de prisión que pesa en mi contra en cumplimiento del segundo inciso del artículo 521 del COIP, sea por oficio o por mi petición expresa. Si es por temor o por miedo, debe confesar a qué o a quién teme o por qué o quién le genera miedo. Y en este caso debe desprenderse de este temor o miedo, indicando las razones para ser un juez o no un fantoche”.

Más adelante indica que no ha encontrado otros términos más sutiles y que su afán no es ofender. “Pido disculpas por los términos utilizados, señor juez, no es con el ánimos ofender en lo más mínimo a su majestad, solo son términos usados en el pleno ejercicio del derecho a la defensa, ya que por mi forma de ser no he encontrado otros términos más sutiles, que no afecten a su dignidad, que la esplendidez de su espíritu justiciero, comprenderá que he realizado un esfuerzo para ser lo más delicado en mi lenguaje y no lastimar su magnificencia” (SIC).

En otra parte de la carta, Terán le dice al juez que convoque a audiencia para conocer la revocatoria de la prisión para que demuestre que cumple con su palabra, pues es una audiencia que ha sido solicitada hace varios días.

