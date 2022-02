La aprobación del presupuesto deberá esperar unos días más. El Consejo Nacional Electoral (CNE) retrasó unos días su conocimiento previsto para mañana, 22 de febrero de 2022, a la espera de un informe sobre el proyecto de voto electrónico. El CNE tenía previsto abordar hoy, 21 de febrero de 2022, conocer unas reformas a las reglas del juego para las elecciones del 2023 entorno a este modalidad de votación. El vicepresidente del ente, Enrique Pita, solicitó que se suspenda ese punto del orden del día argumentando que la visión de parte de sus colegas es descartar esta modalidad para las próximas seccionales. Pita apeló al sentido de innovación que debe tener un organismo con el Consejo y a que la decisión se sustente sobre la base de un informe técnico.

Los debates de candidatos locales tienen menos de un año para cuajar Leer más

Criticó un documento de la Coordinación Nacional de Procesos Electorales que, a su criterio, no cuenta con un sustento técnico comparativo respecto a por qué es más conveniente el voto tradicional frente al electrónico. "Adicionalmente no existe un análisis de la Coordinación Nacional de TICS sobre la procedencia técnica o no del proyecto del voto electrónico. El vicio y defecto de este informe es que no está sustentado por quién al final del día nos establecería la base técnica y consecuentemente del tema presupuestario".

En una primera votación, el pleno del Consejo aprobó (con tres votos a favor, uno en contra y una abstención) la suspensión del mencionado punto. La consejera Elena Nájera pidió la reconsideración para cambiar su votación. Por lo que la moción de eliminar ese punto del orden del día fue aprobada finalmente con cuatro votos a favor y una abstención.

He opinado y lo ratifico, que no existe una voluntad de una mayoría del pleno. Puedo estar equivocado, capaz que presumí, pero al final del día mucho me temo es que los funcionarios se subordinan a la opinión de los consejeros y no a su capacidad técnica y deseo de innovar y aportar. Enrique Pita, vicepresidente del CNE.

Nájera, en justificación de su primera votación, reconoció no estar de acuerdo con el programa del voto electrónico. "He hecho una investigación, tal vez no de forma técnica, pero sí tomando referencia en algunos países donde ha sido un fracaso. El Estado no está para hacer gastos innecesarios en este sentido. Es importante la innovación... Ya hicieron un piloto en el 2014, pedí información que no me la han dado hasta la presente fecha porque es parte de la conducta de los servidores públicos que no están al servicio de los consejeros sino de ciertos consejeros y esto molesta, y este pilo qué pasó, qué sucedió", dijo.

Al final de la sesión, la consejera Esthela Acera moción que la aprobación del presupuesto se conozca el próximo 2 de marzo. Lo que fue aprobado por el pleno. El pleno también rechazó la inscripción de seis organizaciones políticas por no cumplir con los requisitos de ley para su registro. A algunas le concedió el plazo de un año para subsanar los inconvenientes. También decidió crear 11 zonas electorales en 4 provincias.