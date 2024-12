Cotopaxi: así se prepara la provincia ante emergencias volcánicas

Diego Molina, integrante de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Prefectura de Cotopaxi, anunció la realización de un ejercicio demostrativo y técnico el jueves 17 de enero del 2025. El simulacro forma parte del proyecto Anticípate por el Cotopaxi, ejecutado en colaboración con el CESA, Plan Internacional y ADRA, con financiamiento de la Unión Europea.

Molina destacó que el objetivo es medir la efectividad de los procesos de capacitación llevados a cabo durante el último año. La Prefectura, junto a técnicos municipales de Latacunga, Salcedo y Saquisilí, así como parroquias como Mulaló y Joseguango, trabajará en mesas técnicas y simulacros prácticos para articular acciones y evaluar la capacidad de respuesta ante escenarios de emergencia.

El ejercicio tendrá lugar en el salón de Honor de la Prefectura de Cotopaxi, donde se instalarán tres mesas: una del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial, presidida por la prefecta, otra institucional y una dedicada a los municipios y parroquias. Molina aclaró que este ejercicio no movilizará recursos, pero busca simular situaciones reales con base en los planes de respuesta actualizados.

Situación actual del volcán Cotopaxi

Si bien la actividad del volcán Cotopaxi no ha incrementado en su actividad según informes del Instituto Geofísico, Molina enfatizó que, aunque no se prevén anomalías significativas, se deben extremar las medidas de vigilancia y fortalecer la preparación de las comunidades. “Cotopaxi es un volcán vivo, no podemos esperar para reaccionar”, señaló.

La prefectura ha trabajado en rutas alternas, como el anillo vial occidental, que garantizará la movilidad en caso de erupción, permitiendo el paso de sistemas productivos entre el norte y sur del país. Además, han coordinado acciones con el GAD parroquial de Pastocalle y la prefectura de Pichincha para culminar tramos viales estratégicos.

Capacitación y participación comunitaria

En respuesta a la percepción de falta de capacitaciones, Molina recordó que, desde 2015, diversas instituciones han trabajado con las comunidades afectadas. Ejemplos incluyen proyectos con la Cruz Roja, distribución de kits de emergencia y capacitación a 120 maestros como formadores en gestión de riesgos.

Además, mediante proyectos con ADRA y Plan Internacional, se han implementado ceniciómetros en comunidades vulnerables para monitorear la caída de ceniza y responder oportunamente. La inversión en estos programas asciende a más de 900.000 euros, financiados por entidades internacionales.

Sin embargo, Molina insistió en la responsabilidad compartida: “No podemos llegar a cada hogar sin la voluntad de la población. La preparación requiere participación y conciencia ciudadana. La resiliencia no se construye solo desde las autoridades”. (GT)

