La Vicepresidencia, todavía un reto para el próximo Gobierno

La conflictiva relación entre el actual presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad queda como un punto de referencia para futuras prácticas. Esto no se descarta para el 2025, dado que varios binomios mantienen diferencias políticas - partidistas e ideológicas.

Juan Iván Cueva viene del sector privado y Cristina Reyes de la tendencia de derecha, anteriormente relacionada con el Partido Social Cristiano. Son el binomio del Movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO). Cueva reconoce que su binomio tiene mayor trayectoria política, aunque dijo que eso ayudará al proyecto político.

El binomio de SUMA no ha estado exento de críticas por cómo se conformó. El 17 de agosto se confirmó la fórmula presidencial de Jan Topic y Cristina Calderón. Pero el 20 se anunció la renuncia de Calderón y la precandidatura vicepresidencial de Mishelle Calvache, quien fue vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Calvache no tiene preocupaciones respecto a Topic, aún no definen si tendrá funciones en particular de llegar al poder, además de las que otorga la Constitución.

Diego Borja, binomio de Luisa González, por la Revolución Ciudadana, también tiene un pasado político, e incluso fue crítico del Gobierno de Rafael Correa. Eso ha quedado en un segundo plano, “hay confianza absoluta en Luisa”, aseguró.

Verónica Carrillo, secretaria del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, sugirió que en los planes de trabajo y en las organizaciones haya claridad sobre el accionar para la ejecución, incluyendo un enfoque de género.

“En la mayoría de personas que han llegado a la primera magistratura y han tenido un vicepresidente que tiene ambiciones y proyecciones políticas, comprobadas en el pasado, sube el riesgo de que exista un problema”, evaluó el analista político Rodrigo Jordán. Por eso cree que Noboa esta vez eligió a María José Pinto, quien se inició en el sector público con su actual cargo como titular en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.

Lo primero que las y los precandidatos deben tener claro son los altos niveles de confianza y lealtad que implica el cargo de la Vicepresidencia, al punto de que si se le pide la renuncia la deben aceptar, según Jordán. Ve que hay otro riesgo latente: ser precandidato de un partido político de alquiler conlleva a veces la imposición del binomio o hacer una selección apresurada si se tiene la opción de elegir. En el binomio de Topic “hay un potencial riesgo de una discrepancia” porque Calvache tuvo protagonismo en el CPCCS, observó.

CNE El binomio de SUMA se presentará hoy, a las 09:00, en la matriz del Consejo Nacional Electoral para firmar las actas de aceptación de las postulaciones.



Para Natalia Sierra, politóloga, hay equivocaciones al escoger a los binomios porque no priorizan la lealtad a un proyecto político, más que a la persona. Las precandidaturas que aparecen con organizaciones de alquiler generan “rupturas porque no hay esa consolidación político ideológica”.

“Lo ideal es que haya armonía entre quienes integran una fórmula electoral, aunque esto no quiere decir que haya uniformidad de pensamiento”, sugirió Rosalía Arteaga, exvicepresidenta de Ecuador.

BUSCANDO ALIANZAS: Definición de un solo cuadro



Los precandidatos para las elecciones 2025 deben aceptar sus postulaciones en el Consejo Nacional Electoral hasta el 27 de agosto.

RETO, Centro Democrático, Revolución Ciudadana, Pachakutik y el Partido Socialista Ecuatoriano buscan consensos para sacar un cuadro que los represente. Tienen hasta el 30 de agosto para decidir.

