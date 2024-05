Ver como triunfo al fallo de la CIJ “es un tema político”

Diplomáticos señalan que la resolución no atañe a la denuncia por la irrupción a la Embajada de México en Ecuador

Aún queda por resolver el tema de fondo. La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que rechazó la solicitud de medidas cautelares de México, no implica que la demanda que interpuso Manuel López Obrador en contra de Ecuador haya concluido.

La resolución del 23 de mayo de 2024 se refiere solo a una disposición de protección del “uso de los locales porque acepta las garantías que ya dio Ecuador ante el mundo”, señala el exembajador Mauricio Gándara. Agrega que, en su fallo, la CIJ “dice que lo fundamental es que los Estados deben respetar la Convención de Viena sobre la inmunidad de los locales” (embajadas).

Para el excanciller Marcelo Fernández de Córdova, la petición de México “estaba fuera de lugar porque Ecuador ya dijo que no iban a intervenir” y por eso la Corte la rechazó. Señala que el fallo “no es parte del tema de fondo sobre la violación a la Embajada” que denuncian las autoridades mexicanas o la demanda que luego presentó el Gobierno ecuatoriano por el irrespeto a las normas de asilo diplomático. Asegura que “el proceso real comienza ahora”.

Ernesto Campos, exembajador de México en Ecuador, coincide. Dice que no se tocó el fondo del asunto sobre la demanda de la violación de la Convención de Viena. La decisión de la CIJ es para proteger los locales de la embajada, los domicilios de diplomáticos mexicanos, sus cuentas y pertenencias, precisa.

Tras la resolución, “México deberá designar a un tercer país para que se haga cargo de sus asuntos. Y donde está la Embajada, se izará la bandera de ese tercer país para que se mantenga su inviolabilidad”, indica el representante mexicano.

¿El fallo puede interpretarse como favorable para la nación andina? La experta en Derecho Internacional, Ivonne Téllez, lo descarta. “No es un tema político, sino técnico legal”. La catedrática de la Universidad Católica puntualiza que aún queda por resolver la denuncia por la inviolabilidad de las embajadas y las peticiones mexicanas de suspender al país como miembro de la ONU y que se garantice la no repetición.

“A lo mejor para Ecuador se puede vender como un triunfo, pero no afecta el fondo de este lío que tardará al menos un año para que se aclare en la Corte”, sostiene Campos. Desde ya se afecta al ciudadano común porque hay ecuatorianos admitidos para estudiar en México, pero no pueden tener sus visas. Otra repercusión es que no podrá ingresar a la Alianza del Pacífico, precisa el exembajador.

Por su parte, la analista mexicana de temas de geopolítica, Stephanie Henaro, cree que la resolución del Alto Tribunal busca que los países resuelvan de manera pacífica sus diferencias. Considera que la petición de México de suspender a Ecuador en la ONU es “ir demasiado lejos y no aceptar la responsabilidad que tuvo el país” en los hechos que acarrearon la irrupción en la Embajada.

Añade que este tema de política exterior “está sirviendo a fines internos de los mandatarios de ambos países”, pues en junio serán las elecciones presidenciales mexicanas y Daniel Noboa también aspira a la reelección. Ambos “capitalizan el impasse para resaltar el nacionalismo interno y buscar preferencias del electorado”.

Una opinión similar tiene Esteban Santos, docente en Relaciones Internacionales de la UDLA. “El Ejecutivo ecuatoriano tratará de mostrarlo como victoria y como derrota para López, porque ambos países están en elecciones. No tengo dudas que se quiera presentar así desde lo político”, concluye.

