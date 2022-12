La Unión Nacional de Educadores (UNE) convocó oficialmente a una movilización a escala nacional para protestar en contra del gobierno de Guillermo Lasso. De la organización se manifiesta que saldrán a las calles de las principales ciudades como Quito, Guayaquil, Portoviejo y Cuenca, el viernes 16 de diciembre.

Ocho personas han muerto a tiros en lo que va de diciembre en Santa Elena Leer más

Son cuatro razones de esta que será la última de este año en curso. Entre ellas la defensa de la equiparación salarial, más partidas de ingreso al magisterio y seguridad en los planteles educativos.

Isabel Vargas, presidente de la UNE, conversó con EXPRESO y manifestó que otra causal es porque el gobierno no ejecutó todo el presupuesto destinado para este 2022. “Son alrededor de 28 millones de dólares del presupuesto que se quedan fueran. No se ha ejecutado el plan de nivelación pedagógica ni el plan de reinserción escolar, entre otros temas que al gobierno parece no importarle”, comenta.

Otra de las inacciones gubernamental que alega el gremio y, que está relacionado al presupuesto, es el no regreso de más de más de 220 mil estudiantes que no han regresado a las escuelas y colegios tras la pandemia del COVID-19.

En Quito la movilización se concentrará en la Plataforma Financiera Gubernamental, al norte de la ciudad y caminarán unas cuadras hasta llegar al Ministerio de Educación. Mientras que en Guayaquil el punto de encuentro será en el centro de la urbe.

“La equiparación salarial no se ha generado en su totalidad pese a la sentencia de la Corte Constitucional. Solo se han beneficiado 120 mil maestros dejando afuera unos 30 mil, violentando los derechos de estos docentes”, explica Vargas, añadiendo que ese día se presentará por ese tema un pedido de acción de protección.