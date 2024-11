Tribunal suspende audiencia de juicio del caso Metástasis por movilizaciones en Quito

El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia suspendió la audiencia de juicio del caso Metástasis de este jueves 21 de noviembre de 2024, por las movilizaciones que se desarrollarán en Quito desde las 16:00 de este jueves. La decisión se tomó con el fin de evitar incidentes y garantizar la seguridad de las partes procesales.

En la diligencia, los abogados defensores de los 21 procesados realizaban sus alegaciones finales con las que buscan que se desvirtúen las imputaciones de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público los acusa de supuesta delincuencia organizada.

El Tribunal informó que la audiencia de juicio se retomará el viernes, desde las 09:00. Allí, los defensores concluirán con los alegatos finales de los procesados.

La cita se suspendió después de la intervención del abogado de Katherine Pilar Guaita Araujo, exguía penitenciaria de la cárcel de Cotopaxi. La exagente del SNAI es señalada por la Fiscalía de supuestamente favorecer al narcotraficante Leandro Norero dentro del centro carcelario.

Tribunal recuerda asistencia obligatoria

Algunos de los abogados solicitaron no suspender la audiencia y continuarla. Hubo quienes mencionaron que no podrían asistir a la continuación de la diligencia el viernes porque debían acudir a otras audiencias. El Tribunal les recordó que no se pueden ausentar mientras esta no se declare concluida.

📌 Con el objetivo de precautelar la integridad de las partes procesales ante el anuncio de movilizaciones, el Tribunal de la #SalaPenalCNJ suspende la audiencia de juzgamiento por el #CasoMetástasis.



La diligencia se reinstalará este viernes, 22 de noviembre, a las 09:00 🕘,… pic.twitter.com/XpPBiHKmin — Corte Nacional de Justicia (@CorteNacional) November 21, 2024

También, añadió que si los abogados no comparecen, se incurriría en abandono de la defensa y se nombrarán a defensores públicos para los procesados. Se les dio como alternativa que se conecten vía telemática.

