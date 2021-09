Test Transformar: Senescyt incluye, por primer vez, informe de aptitudes junto con la calificación

Por primera vez, los estudiantes que completaron el test Transformar recibirán vía correo electrónico la nota obtenida en su evaluación, junto a un informe detallado de su desempeño y las opciones de carrera que más se ajustan a su perfil.

Esta información fue remitida por medio de un documento PDF, en donde mediante un gráfico se detalla la nota obtenida en cada una de las cuatro aptitudes evaluadas, además del puntaje global de evaluación.

Así también, las personas aspirantes podrán conocer su nivel de desempeño, que se encuentra distribuido dentro de las categorías: poco desarrollado (0 a 599), bajo la media (600 a 699), sobre la media (800 a 899), desarrollado (800 a 899) y muy desarrollado (900 a 1000), como se presenta a continuación:

Grafico resultados Test Transformar.

Dentro del informe, también se ha incluido una explicación de dichos resultados, a fin de que el evaluado conozca el nivel demostrado en cada uno de los cuatro campos, y unas recomendaciones que puede seguir para mejorarlas.

Esta distribución, junto a los resultados del test de orientación vocacional permitirán que los jóvenes tengan un panorama más claro sobre las carreras que se ajustan a su perfil, sin embargo, la decisión final estará en sus manos.

La calificación del test no es el resultado de la sumatoria de respuestas correctas, sino de un cálculo estadístico basado en aciertos, errores, dificultad y preguntas no contestadas; además, no corresponde al puntaje de postulación, el cual se construye de la sumatoria de los antecedentes académicos, puntos adicionales y políticas de acción afirmativa, de ser el caso.