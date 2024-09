TCE admite a trámite denuncia contra el alcalde de Guayaquil

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha admitido a trámite la denuncia por supuesta violencia política de género interpuesta por la asambleísta del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), Lucía Jaramillo, en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

La audiencia oral única de prueba y alegatos ha sido fijada para el 20 de septiembre de 2024, a las 10:00, en el auditorio del TCE. De acuerdo con el documento emitido por el Tribunal, Álvarez tendrá un plazo de cinco días, a partir de su citación, para responder a la denuncia y presentar las pruebas correspondientes.

El TCE detalló que la denuncia fue admitida conforme a lo previsto en el artículo 70, numeral 7, del Código de la Democracia y con fundamento en el artículo 10, inciso primero, del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, calificando la infracción como "muy grave".

‼️#URGENTE

“Aquí sí existe violencia política de género. Este sí es un caso evidente y fundamentado”, señaló la asambleísta de ADN, Lucía Jaramillo, quien denunció ante el TCE al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. La legisladora resaltó que el Tribunal deberá decidir la… pic.twitter.com/l5LehCejQU — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) August 19, 2024

¿Cuál fue el origen del problema legal?

El 19 de agosto, Lucía Jaramillo acudió al TCE para formalizar la denuncia, alegando que el alcalde Álvarez había cometido actos de violencia política de género en su contra. La asambleísta sostiene que las declaraciones ofensivas de Álvarez, publicadas en su cuenta de la red social X el 16 de julio, donde la calificó de "niña vaga", son una clara muestra de esta violencia.

Estas declaraciones surgieron en medio de una investigación liderada por Jaramillo y otros miembros del Frente Parlamentario, quienes están indagando posibles casos de tráfico ilegal de combustible que podrían implicar a la empresa del alcalde y a miembros de su familia.

"Desde que anunciamos la creación de este Frente Parlamentario, el señor Álvarez comenzó a referirse a mí con términos denigrantes y ofensivos, pese a que nunca le falté el respeto. No vamos a quedarnos calladas, yo no me voy a callar", afirmó Jaramillo al presentar la denuncia.

