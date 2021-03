Tannya Varela recibe posesión administrativa como comandante de la Policía

La posesión administrativa de la flamante comandante de la Policía, Tannya Varela, fue emotiva. Los familiares de la primera mujer en ocupar el cargo en el país y en Latinoamérica, la acompañaron en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República este miércoles 24 de marzo de 2021.

El ministro de Gobierno Gabriel Martínez elogió la 'distinguida' trayectoria de Varela en la Policía. Destacó que accedió al cargo por sus logros y que encarna una renovación y un nuevo impulso para combatir esta situación de violencia que que se vive en el país.

Habló de los resultados obtenidos por la Policía evidenciados en cifras como el incremento de la incautación de droga en un 60 % entre 2019 y 2020. Mencionó que los esfuerzos para conseguir más seguridad tendrán el apoyo del Estado.

Víctor Hugo Logroño hijo de la comandante dijo que le llenaba de orgullo poder dedicar palabras a su madre por tan alta designación. Habló de un agradecimiento eterno y reconoció que "es muy difícil ser mujer policía y más difícil ser madre policía". Remarcó que "estamos orgullosos, no podríamos ser lo que somos sin tu luz y tu guía".

A su turno la nueva comandante se mostró feliz y bendecida. Agradeció a su antecesor, el excomandante Patricio Carrillo por su liderazgo en defender a la Policía. Deseamos que tenga éxito en su retorno a casa, le auguró. Varela mencionó a sus padres, esposo, hijos y hermanos que han tenido que caminar con ella en los esfuerzos y sacrificios que conlleva la carrera. Ofreció no defraudar a la que calificó como la institución más noble, en "donde su tesoro más preciado son su gente 52.000 servidores están en el país".

Recordó que lleva 36 años en la Policía y durante su trayectoria siempre lo dio todo y ahora lo dará aún más. Reiteró que en la institución no se debe perder la sensibilidad humana porque a pesar que lo que viven, considerar que las personas no son números y estadísticas y hay que aprender a dar valor a la vida. Sobre el lema policial: valor, disciplina y lealtad. "honraré esos principios como los he honrado toda la vida", concluyó.

El presidente Lenín Moreno ratificó que desde esta semana Varela es la primera mujer en ocupar el cargo tras la posesión administrativa. Reivindicó que son nuevos tiempos, que la presencia de la mujer en puestos relevantes, es muestra de su capacidad y trayectoria que va subiendo paso a paso. Mencionó que hay 8.000 mujeres policías ecuatorianas que se esfuerzan en proteger a las familias, a los hogares y que enfrentan a diario el peligro. Su gratitud fue para los 52.000 que han estado en primera línea para preservar la paz y la seguridad de todos.

Moreno no dejó de mencionar lo que hicieron, vivieron y sufrieron "con el intento de golpe de Estado en octubre de 2019".

Habló también del informe elaborado por una comisión de la Defensoría del Pueblo. Manifestó que Varela fue una de las héroes de esas jornadas por eso "lamentamos que el informe sea una manipulación electoral".

Resaltó que el informe que se debió hacer en 90 días, según el propio acuerdo de creación, se hizo en más de 500 días. Para él, se trata de una maniobra calculada para coincidir con las elecciones y que el documento debía recoger todo lo que se vivió en esos días.

"Parece que vivimos en un mundo bizarro", dijo, pues del incendio de la Contraloría, en donde se habría tratado de desaparecer las pruebas de corrupción del gobierno anterior, el informe no dice nada, como tampoco menciona a los secuestrados, atacados, agredidos, las ciudades sitiadas por "hordas violentas que atacaron a los ciudadanos que no tenían que ver con la disputa política".

Acotó que el informe falta a la verdad, a la justicia, es parcializado, es una burla y hoy la Defensoría del Pueblo "es el refugio de un partido político". Anunció que presentarán los argumentos jurídicos en las instancias que corresponda para que se sancione a los violentos, a los que rociaron con gasolina a las mujeres policías, que intentaron incendiar al presidente en un reparto militar y que aún están impunes, esa justicia le debemos a todos, puntualizó.