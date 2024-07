Sonnenholzner: "Algunos piensan que Ecuador es una monarquía, no necesitamos reyes"

El exvicepresidente y excandidato presidencial Otto Sonnenholzner recibe a Diario EXPRESO en su oficina, ubicada en Samborondón, para hablar sobre la coyuntura nacional, el régimen del presidente Daniel Noboa y sus proyecciones para las elecciones de febrero de 2025.

- ¿Percibe la existencia del nuevo Ecuador del presidente Daniel Noboa?

Es una aspiración legítima que las cosas cambien para bien, pero evidentemente el desafío es inmenso. Lamentablemente, el problema de inseguridad y la economía siguen.

- ¿Cree que en estos casi ocho meses de gobierno se ha dejado atrás la vieja política?

Yo veo, lamentablemente, que hay prácticas que se perpetúan en el Ecuador y a veces no es un tema generacional ni de edad, sino de formas, de principios. Las malas prácticas desgraciadamente continúan.

- Los impasses con Rusia y México, el caso Olón, las pugnas con la Asamblea y ahora con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. ¿Qué dice esto del Gobierno?

El Gobierno apostó inicialmente por una estrategia de evitar las broncas, que le sirvió para aprobar proyectos legislativos (...) y, luego, ha tomado una estrategia parecida a la del Gobierno del presidente Guillermo Lasso, de tener broncas con todo el mundo.

Sonnenholzner participó de los comicios de 2023 con la alianza Actuemos. ARCHIVO EXPRESO

- El Gobierno de Guillermo Lasso no terminó bien...

Por experiencia propia, los problemas que enfrentas desde el Gobierno son tantos que sumarte frentes de conflicto político, a veces de forma innecesaria, lo único que hace es desgastar a tu equipo, a ti mismo como líder, y consumir energía que necesitas para resolver problemas, que para eso estás.

- Uno de los frentes abiertos es la pugna con la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Qué opina del rol relegado que tiene en el Gobierno?

Una virtud del presidente Daniel Noboa es haber conseguido una percepción de seguridad a punta de comunicación. Ojalá lo sepa aprovechar. Otto Sonnenholzner Exvicepresidente de Ecuador

Un vicepresidente es lo que el presidente le permite hacer. Me apena que no logren, tanto el presidente como la vicepresidenta, tender puentes entre ellos y lograr un consenso, un camino. En lo personal, en el momento que sentí que no podía aportar al proyecto del presidente (Moreno), agradecí y salí como tenía que salir.

- ¿Cree que la vicepresidenta debería renunciar?

Ella está en el derecho a estar en la posición que la ley le permite. Estoy hablando de mí, de mi accionar, porque yo fui a servir, yo fui a ayudar, yo fui a aportar. El rato que eso ya no es posible, prefiero regresar a mi trabajo y seguir con mi vida. Pero si no eres parte del Gobierno, porque evidentemente no lo es, ya debieron hace rato haber encontrado una solución.

- El Gobierno ha dicho que sería riesgoso que Abad asuma la Presidencia...

Se están armando nuevamente binomios (refiriéndose a los partidos políticos de cara a 2025). Tómense el tiempito de escoger bien (los binomios), que esto no es un juego. A veces se lanzan sin saber o querer ganar y terminan ganando. Y no podemos nosotros pagar las consecuencias de una elección poco elaborada.

Verónica Abad permanece en la Embajada de Ecuador en Israel desde diciembre de 2023. La vicepresidenta ha señalado sentirse secuestrada en sus funciones. ARCHIVO

- Otro frente abierto es con la Asamblea Nacional, donde incluso se denuncia una mayoría antigobiernista. ¿Qué hay detrás de los ataques?

No sé qué pasó con la teoría del ‘pro’ y del ‘no anti’, no sé dónde quedó. Creo que tanto la Asamblea como el Ejecutivo tienen que enfocarse en los gravísimos problemas que enfrentamos todos los días y tratar de darles solución.

- ¿El presidente Daniel Noboa es autoritario, como alegan algunas bancadas?

Si bien es cierto hubo provocaciones de México, si bien es cierto hay comunicadores que incomodan al poder, yo no puedo repetir los errores del correísmo de expulsar gente, perseguir, quitar visas. Esperaría que eso no continúe ocurriendo en el Ecuador, porque la democracia, la libertad, la lucha contra el populismo, contra el autoritarismo, no tienen bandera ideológica.

- ¿Estamos en el ‘divide y vencerás’?

Lo que pasa es que los que aplican eso se confunden y creen que esto es monarquía. Aquí no necesitamos reyes. Aquí necesitamos mandatarios que estén al servicio de los problemas de la gente. Y eso es lo que tenemos que buscar y en eso es donde nos tenemos que enfocar.

- Se acercan las elecciones. ¿Qué se juega en 2025?

Igual que en 2023, porque por desgracia las cosas no han cambiado mucho. Lo que está en juego es muy grande. La situación institucional es caótica. La penetración del narcotráfico en todas las capas de la sociedad es casi total: en la política, en el sistema judicial, en la fuerza pública. (Nos jugamos) La posibilidad de encontrar aquí en nuestra propia tierra un futuro.

