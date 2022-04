Horas más tarde del asesinato de siete integrantes de una familia en el barrio Monte Sinaí, en Esmeraldas, en redes sociales circularon dos audiovisuales protagonizados por personas que se identificaron como integrantes de la banda Tiguerones.

En los videos, señalaron que ellos no tienen “nada que ver” con el fallecimiento de aquella familia y aprovecharon para cuestionar la “alcahuetería de la Policía Nacional” con determinados grupos delictivos.

“Siguen siendo partícipes de muertes de inocentes y no porque sean autores directos, sino porque no son equitativos, porque solo persiguen a los tigres, mientras que la paz y la tranquilidad está hecha pedazos, hagan conciencia que esta no es su guerra y es nuestra; no se presten ni se metan, hagan su trabajo como manda la ley más nada”, señaló un ciudadano al frente de otro grupo de personas privadas de libertad.

Frente a esta situación, desde el Ministerio del Interior se señaló que en cuanto “tengan la planificación y coordinación de la agenda” se concederá una entrevista sobre este tema, para conocer la respuesta y postura de la entidad.

Sin embargo, Diario EXPRESO reveló ayer que los convictos ya “han dado nombres” de miembros de la Policía Nacional, que dan protección a miembros de ciertas bandas que operan en las prisiones del país, especialmente en la del Litoral y, en esa misma línea, se solicitó a la cartera de Estado que detalle las acciones emprendidas tras conocer que en el informe de la comisión de pacificación se alertó de los “malos elementos” y una vez más, hasta el cierre de esta edición, no se entregó la información requerida.

En otro de los audiovisuales, difundido por personas identificadas como Tiguerones Nueva Generación, fueron más enfáticos en las supuestas advertencias: “Esta es una guerra que muchos de ustedes no tienen conocimiento, no se metan, para que no mueran”, se escucha entre un grupo de encapuchados que grabaron en una locación exterior.

Hasta mientras, desde ayer, la comisión de pacificación inició una jornada de reuniones hasta el jueves 21 de abril, con el fin de retomar los acercamientos con los reos del país y así concretar la ejecución del censo penitenciario. Especialmente la definición de, al menos, las fechas tentativas para que las brigadas técnicas inicien su trabajo.

La reunión será presencial y también contempla ejecutar visitas a las cárceles de Ambato y de Riobamba para verificar la administración y comprobar si se puede replicar ciertas prácticas en otros centros de reclusión del país.

El pasado 21 y 22 de diciembre se realizó un plan piloto del censo carcelario, en el que se entrevistó a 100 convictos, de ellos, 75 eran hombres y 25 mujeres. El ejercicio comprobó los tiempos de entrevista a cada privado de libertad y en ello se demoraron 45 minutos.

Información

Conteo en cárcel de Turi

Luego de la masacre en la cárcel de Turi dada a inicios de este mes, se incoó con el levantamiento de información de la situación de los privados de libertad. Hubo 20 brigadas del Instituto Nacional de Estadística y Censos, cuatro del Registro Civil, seis de Criminalística, y tres del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad. Hubo 1.473 reos entrevistados en un período de seis días.