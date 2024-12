Saraguro se viste de Navidad: tradición y fe en cada rincón

El cantón Saraguro, en la provincia de Loja, vive la Navidad de una forma única que combina la espiritualidad cristiana con costumbres. Desde este 23 de diciembre, los habitantes iniciaron las celebraciones con una misa en la iglesia San Francisco, donde los fieles llevaron a bendecir las figuras del Niño Jesús que serán entregados a los hogares anfitriones, conocidos como Markantaytas, para liderar las festividades.

Dentro del templo, el ambiente estuvo lleno de solemnidad. Un pesebre decorado con ofrendas e incienso perfumó el lugar mientras el sacerdote dirigía una ceremonia que destacó la importancia de vivir la Navidad en familia, entre los amigos de los distintos barrios que integran la localidad y con fe. Al concluir la misa, los asistentes llevaron consigo las imágenes para dar inicio a una tradición llena de color y alegría: el Pase del Niño.

Fiesta comunitaria

En las calles de Saraguro, la Navidad adquiere un tono festivo con una procesión encabezada por niños y personajes que personifican a osos, wikis y sarawis, que recorren las vías principales cantando villancicos. Durante el trayecto, el ambiente se llena de música y danzas que culminan en el domicilio del Markantayta, donde la celebración continúa con banquetes, juegos y manifestaciones culturales.

Este año, el alcalde Abel Sarango asumió nuevamente el papel de Markantayta, organizando las festividades en su hogar ubicado en el barrio Las Casetas. Más de 200 personas acudieron para disfrutar de esta fiesta comunitaria, que se extenderá hasta el 26 de diciembre con música y un ambiente de convivencia.

Ser Markantayta, según coinciden los historiadores, es un título muy valorado en Saraguro, y no es fácil de obtener. Según explicó el alcalde, las familias deben inscribirse en la iglesia con años de antelación. Actualmente, hay personas registradas para cumplir este rol hasta el año 2037.

El papel del anfitrión implica una gran responsabilidad. Los familiares y amigos colaboran en los preparativos, que incluyen la elaboración de comida hecha con chicha y la instalación de castillos, estructuras decorativas como palos ensebados. Estos castillos se adornan con frutas, plátanos y bebidas, y los wikis, personajes que se caracterizan por ser traviesos, distribuyen los premios al público en un ambiente de fiesta y camaradería.

Sarango destacó que el apoyo de la comunidad es fundamental para mantener viva esta tradición. “Los castillos y demás elementos son donados por personas cercanas, y nosotros retribuimos con alimentos y hospitalidad. Es una manera de unir a la comunidad y compartir nuestras raíces”, señaló a vísperas de la Navidad.

En Loja, las festividades navideñas tienen un enfoque más tradicional. Hoy 24 de diciembre, los fieles se congregan en las iglesias, como la Catedral, donde se realizarán eucaristías durante todo el día, desde las 6:00 hasta las 19:00.

Uno de los puntos emblemáticos es el barrio Pedestal, donde los habitantes organizan procesiones y agasajos para los niños. Según el párroco Máximo Calva, los pequeños que participan en el cuadro del nacimiento de Jesús son parte de la catequesis dominical, lo que refuerza en ellos valores como la paz y la armonía.

El sacerdote también hizo un llamado a recuperar el verdadero espíritu de la Navidad, que en su opinión se ha desvirtuado por la comercialización. “Es un tiempo para reflexionar, estar en familia y fortalecer la fe, no para enfocarnos en lo material”, expresó.

Mientras en Saraguro las celebraciones mezclan lo ancestral con lo religioso, en Loja predomina la espiritualidad cristiana. Ambas formas de vivir la Navidad demuestran que, más allá de las diferencias culturales, estas fechas siguen siendo un momento para reunirse, compartir y mantener vivas las tradiciones que enriquecen la identidad de sus comunidades.

En Loja sitios como parques y espacios públicos, además de teatros han sacado a relucir su espíritu navideño, con árboles gigantes, coros y conciertos abiertos al público; encuentros para niños y familias, lo que ha llenado de alegría y han fortalecido la convivencia en la ciudad.

“El Centro Cultural Alfredo Mora Reyes y el teatro Benjamín Carrión han dado espectáculos de películas, he sentido que he vivido estas fiestas más que nunca. Me han dado calidez y paz en días en los que, por todas las crisis que atraviesa el país, es difícil hallar tranquilidad. Estos espacios y actividades, sin embargo, me lo han dado. Desde ya puedo decir que he tenido una Navidad bonita, mucho más linda de lo que esperé”, señaló Natty Ortiz, habitante de Loja.

