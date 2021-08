Romo, exgerente de Sucre, apelará la pena de cárcel

La defensa del exgerente general de Seguros Sucre, José Luis Romo Rosales, y de su esposa Verónica Haro, apelará la sentencia de 10 años de cárcel, por lavado de activos, que un tribunal penal les impuso la noche del pasado jueves.

Dos procesados más en el caso Seguros Sucre Leer más

El exfuncionario y su cónyuge, que permanecen en prisión desde mayo de 2020, estaban acusados por la Fiscalía como autor y coautora de ese delito. Ambos fueron llamados a juicio el pasado 5 de febrero.

El proceso judicial se derivó de una investigación de la justicia de Estados Unidos, que desentrañó una trama para lavar dinero de sobornos provenientes de contratos de la aseguradora estatal.

En ese país, cuatro personas fueron sentenciadas: los ecuatorianos Juan Ribas, expresidente del directorio de Seguros Sucre; José Gómez-Avilés y Roberto Heinert, y el colombiano Felipe Moncaleano.

En la sentencia contra Romo Rosales y Haro -que fue notificada de manera oral- dos de los tres jueces del Tribunal de Garantías Penales con sede en Durán, los consideraron culpables.

El presidente Lasso ordena la liquidación voluntaria de Seguros Sucre Leer más

El fallo judicial también les impuso a los procesados una multa individual de 1 millón de dólares y ordenó la incautación de un inmueble en la urbanización Vista Sol, en la vía Samborondón, indicó a EXPRESO Joaquín Flor Morla, abogado defensor de los esposos.

Flor calificó de “oscura, incompleta e infundada” la sentencia de mayoría del tribunal. “Todavía estamos esperando que los jueces Abraham Cheing y Manuel Armas nos indiquen sobre la base de qué prueban ellos consideran que existe el delito y la responsabilidad de los acusados”, agregó.

El abogado señaló que, en cambio, la jueza Martha Gavilánez absolvió a los acusados y declaró su inocencia y la inexistencia del delito. “Y no había de otra, pues Estados Unidos dijo que los procesados de aquí no tienen ninguna participación en el delito. La UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) dijo que no hay nada irregular y, por lo tanto, los jueces tenían que declarar que no existe delito y que no hay culpables”, argumentó.

El defensor de Romo y Haro adelantó que, para alcanzar la inocencia de ellos, una vez que reciba por escrito la sentencia, apelará ante la sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia y, de ser el caso, llegará a un recurso de casación e incluso hasta la Corte Constitucional.

EE. UU. cierra caso Seguros Sucre con la cuarta sentencia Leer más

“Este caso tendrá niveles internacionales porque vamos a presentar una demanda contra el Estado, porque la Fiscalía ha faltado a la verdad”, advirtió.

Basada en información recibida del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía ecuatoriana también en este caso ha formulado cargos contra Marina Vedani (esposa de Juan Ribas) y Esteban Sachs.

LA CIFRA

7 meses

Ha durado el proceso contra el exfuncionario, desde el llamado a juicio.

EL DETALLE

Lavado. Ninguno de los sentenciados en EE. UU. ha sido procesado ni vinculado en el caso en Ecuador.

Procesados no se entregan

El inicio de la etapa de juicio contra Marina Vedani y Esteban Sachs, que también fueron vinculados por el presunto delito de lavado de activos, seguirá suspendido hasta que sean detenidos o se presenten físicamente de manera voluntaria. El pasado 26 de julio, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón dispuso que se proceda con la captura de los dos procesados, considerando que existía auto de prisión preventiva en su contra.