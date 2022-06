En medio de una aparente calma, Riobamba espera las nuevas resoluciones con respecto al paro nacional.

Mercados y pequeñas tiendas prestan servicio entre la incertidumbre de marchas de manifestantes; la mayoría de negocios siguen cerrados ante la falta de suministros, principalmente los restaurantes.

La Ruta del Spondylus sigue bloqueada Leer más

Usuarios amanecieron en las gasolineras ante el comunicado del Gad de Riobamba, sobre resultados de la Comisión Negociadora para el paso de gasolina desde San Juan. "Hemos conversado y tomando en cuenta que no son políticos, por el respeto al Sr. Tuaza, vicerrector de la Unach, y al rector de la ESPOCH, Byron Vaca, hemos permitido el paso de 8 tanqueros, había el pedido de 25, pero en asamblea se decidió que ocho para hospitales, ambulancias, ancianitos y el pueblo", aseguró el dirigente Willian Paca.

El comunicado de la Conaie de la habilitación de corredores humanitarios en esta provincia no ha sido acogido. "Sí sabemos de la disposición, pero en asamblea de las organizaciones de Chimborazo, hemos decidido que no pase nada", indicó Pedro Guamán, presidente de la Corporación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Flores, además reveló que el presidente de la Comich, Fernando Guamán, regresó a la medianoche de este martes 28 de junio de 2022 y socializó lo sucedido en Quito.

Fiscalía abrió investigaciones por sabotaje, terrorismo y más delitos cometidos en el paro Leer más

"Seguimos fuertes, estamos indignados que el gobierno no reconozca a nuestro compañero Iza, él representa no solo a nosotros, sino a otros sectores sociales que están en pie de lucha", añadió. Así mismo indicó que se tiene planificada una reunión para radicalizar el paro, al no ser escuchados. "Cómo no nos atienden, vamos a ver qué medidas más fuertes tomar, tomarnos la ciudad, no sé, ahí vamos a ver, será decisión de las bases, no de ningún dirigente", dijo y aseguró que más delegaciones se aprestan a ir hacia Quito.