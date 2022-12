En Riobamba, lo detienen como posible responsable de asesinar a su pareja

Sentada en una funeraria vacía de Riobamba, Rosa Bravo pide justicia por la muerte de su hija Fernanda Valle, de 33 años, cuyo cuerpo fue hallado en la habitación que compartía con su pareja.

Rosa es de Manabí, pero se mudó junto con su hija a Riobamba hace mucho. Fernanda muy joven se enamoró y contra toda razón formó hogar con Edwin C. Llevaban 13 años de relación y eran comerciantes ambulantes. “Casi no la veíamos, a él no le gustaba que nos visite”, añade la madre. Cerca de las 04:00 de ayer, policías tocaron a su puerta para darle la noticia.

Luis Montesdeoca, jefe de la Dinased Chimborazo, indicó que al 911 se reportó que en un domicilio había una persona sin signos vitales. “En la habitación destinada al dormitorio estaba el cuerpo de una mujer en posición sedente (sentada). Su pareja indicó que se encontraban libando y que se dio cuenta de que estaba fría y llamó al 911”, indicó.

En la autopsia se determina que un trauma craneoencefálico provocó la muerte, por lo que califica como una muerte violenta.